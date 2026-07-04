A Festa Julina de Jundiaí 2026 chega com uma proposta ainda mais familiar. Além da programação de shows que reúne alguns dos principais artistas da música brasileira, o evento amplia as atrações voltadas às crianças e prepara uma agenda repleta de atividades para todas as idades. Concursos temáticos, brincadeiras tradicionais, parque de diversões, espaço kids, gastronomia típica e ações interativas prometem transformar o Parque da Uva em um dos principais destinos de lazer das férias de julho, nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho.
A organização também anunciou a abertura das inscrições para as atrações que terão participação direta do público. Já é possível se inscrever para o Festival das Bandeirinhas, para o Concurso Miss e Mister Caipirinha Julina Jundiaí 2026 e para o Concurso Pet Caipira. Os regulamentos e formulários de inscrição estão disponíveis no site https://julinajundiai.com.br. As inscrições também poderão ser realizadas presencialmente no ponto de atendimento disponibilizado pela organização da festa.
Entre as novidades está o Festival das Bandeirinhas, que convida crianças a decorar bandeirinhas que passarão a fazer parte da decoração oficial da festa. Além de incentivar a criatividade, a iniciativa aproxima os pequenos de uma das tradições mais marcantes das festas julinas. Como forma de incentivo, quem entregar a bandeirinha decorada receberá um vale-pipoca para aproveitar durante o evento.
Outra atração preparada especialmente para o público infantil é o Concurso Miss e Mister Caipirinha Julina Jundiaí 2026. Crianças de 4 a 12 anos poderão participar da disputa, que contará com votação popular pela internet e desfile no Palco Fogueira. A iniciativa busca preservar a tradição dos trajes caipiras e incentivar a participação das famílias em uma das festas mais tradicionais da região.
Os animais de estimação também ganharam espaço na programação. O Concurso Pet Caipira reunirá cães, gatos e outros pets caracterizados com adereços típicos em um desfile que promete divertir o público e valorizar a participação das famílias, cada vez mais acompanhadas por seus animais de estimação nos eventos de lazer.
As tradicionais brincadeiras juninas continuam garantidas. Pescaria, boca do palhaço, bola na lata e outras atrações fazem parte da programação, que também contará com brinquedos infláveis gratuitos para as crianças. A proposta é reunir atividades que atravessam gerações e ajudam a manter viva a cultura popular brasileira.
Enquanto as crianças se divertem, os adultos poderão aproveitar uma programação musical de peso. A edição deste ano receberá Gustavo Mioto, Turma do Pagode, Natanzinho Lima, Ana Castela, Filho do Piseiro e Menos é Mais, artistas que estão entre os principais nomes da música brasileira e prometem atrair milhares de visitantes ao Parque da Uva durante os dois finais de semana da festa.
A experiência também passa pela gastronomia. A Festa Julina contará com uma ampla praça de alimentação, reunindo pratos típicos, doces, bebidas e diversas opções para todos os gostos, além de parque de diversões, espaço kids, atrações culturais e diferentes setores para acompanhar os shows, como Arena, Área VIP e camarotes.
Mais do que reunir grandes artistas, a Festa Julina de Jundiaí reforça sua proposta de oferecer um evento completo para toda a família. A combinação entre tradição, cultura popular, entretenimento, música e atividades voltadas ao público infantil amplia o perfil da festa e consolida o evento como uma das principais atrações do calendário de inverno do interior paulista. Quem deseja participar das atividades interativas já pode consultar os regulamentos e realizar as inscrições pelo site JulinaJundiai.com.br ou presencialmente no ponto oficial de inscrições.
Serviço
- Festa Julina de Jundiaí 2026
- Datas: 18, 19, 25 e 26 de julho de 2026
- Local: Parque da Uva – Jundiaí (SP)
- Abertura dos portões: 12h
- Shows: Gustavo Mioto, Turma do Pagode, Natanzinho Lima, Ana Castela, Filho do Piseiro e Menos é Mais
Inscrições para os concursos e atividades:
- Festival das Bandeirinhas
- Concurso Miss e Mister Caipirinha Julina Jundiaí 2026
- Concurso Pet Caipira
Inscrições on-line: https://julinajundiai.com.br