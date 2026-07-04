A Festa Julina de Jundiaí 2026 chega com uma proposta ainda mais familiar. Além da programação de shows que reúne alguns dos principais artistas da música brasileira, o evento amplia as atrações voltadas às crianças e prepara uma agenda repleta de atividades para todas as idades. Concursos temáticos, brincadeiras tradicionais, parque de diversões, espaço kids, gastronomia típica e ações interativas prometem transformar o Parque da Uva em um dos principais destinos de lazer das férias de julho, nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho.

A organização também anunciou a abertura das inscrições para as atrações que terão participação direta do público. Já é possível se inscrever para o Festival das Bandeirinhas, para o Concurso Miss e Mister Caipirinha Julina Jundiaí 2026 e para o Concurso Pet Caipira. Os regulamentos e formulários de inscrição estão disponíveis no site https://julinajundiai.com.br. As inscrições também poderão ser realizadas presencialmente no ponto de atendimento disponibilizado pela organização da festa.

Entre as novidades está o Festival das Bandeirinhas, que convida crianças a decorar bandeirinhas que passarão a fazer parte da decoração oficial da festa. Além de incentivar a criatividade, a iniciativa aproxima os pequenos de uma das tradições mais marcantes das festas julinas. Como forma de incentivo, quem entregar a bandeirinha decorada receberá um vale-pipoca para aproveitar durante o evento.