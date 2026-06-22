A contagem regressiva já começou para uma das maiores celebrações do inverno no interior de São Paulo. A Festa Julina de Jundiaí 2026 promete transformar o tradicional Parque da Uva em um grande palco de música, cultura, gastronomia e entretenimento nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho.
Reconhecida por reunir milhares de visitantes a cada edição, a festa mantém a tradição que a tornou referência no calendário de eventos da região. Além dos shows nacionais, o público encontrará uma estrutura completa com praça de alimentação, parque de diversões, espaço kids, atrações culturais e áreas de convivência para todas as idades.
A edição deste ano chega com uma programação musical que reúne alguns dos artistas mais ouvidos do país e diferentes estilos que vão do sertanejo ao pagode, passando pelo forró e piseiro.
Quatro noites de grandes shows
- 18 de julho: Gustavo Mioto e Turma do Pagode
A abertura da Festa Julina será marcada por uma combinação de ritmos que promete agradar em cheio o público. O cantor Gustavo Mioto sobe ao palco com sucessos que dominam as rádios e plataformas digitais, enquanto o grupo Turma do Pagode traz toda a energia de um dos maiores nomes do pagode nacional.
- 19 de julho: Natanzinho Lima
No segundo dia de festa, o fenômeno Natanzinho Lima assume o comando do palco principal. Com milhões de reproduções nas plataformas digitais e uma carreira em rápida ascensão, o artista promete uma apresentação repleta de sucessos do piseiro e do forró.
- 25 de julho: Ana Castela e Filho do Piseiro
Uma das noites mais aguardadas da programação será comandada por Ana Castela. Conhecida nacionalmente como a "Boiadeira", a cantora traz para Jundiaí seus maiores sucessos em um espetáculo que mistura sertanejo, agronejo e música jovem.
Na mesma noite, Filho do Piseiro promete manter a animação em alta. O cantor vem conquistando fãs em todo o país com um repertório que mistura forró, piseiro e música popular brasileira.
- 26 de julho: Menos é Mais
O encerramento da festa ficará por conta do grupo Menos é Mais, considerado um dos maiores fenômenos do pagode da nova geração. Com sucessos que acumulam milhões de visualizações e reproduções, a banda promete transformar o Parque da Uva em uma grande roda de samba para fechar a programação com chave de ouro.
Muito mais que shows
A Festa Julina de Jundiaí vai além da programação musical. O evento oferece uma experiência completa para quem busca lazer, cultura e diversão.
Entre as atrações disponíveis estão:
- Gastronomia típica com diversas opções de comidas e bebidas;
- Parque de diversões para crianças e adultos;
- Espaço kids;
- Atrações culturais;
- Áreas de convivência para famílias e grupos de amigos;
- Experiências exclusivas nos setores premium da arena.
A combinação de tradição, música e entretenimento faz da Festa Julina uma das celebrações mais aguardadas do interior paulista.
Espaços para todos os públicos
A organização disponibilizou diferentes modalidades de acesso para atender quem busca desde uma experiência mais econômica até opções premium com maior conforto e exclusividade.
Arena
Maior espaço do evento, oferece ampla visão do palco, acesso à praça de alimentação, áreas de convivência e banheiros.
Área VIP
Setor localizado em frente ao palco, garantindo maior proximidade dos artistas, além de bares e banheiros exclusivos.
Camarote VIP
Espaço coberto com visão privilegiada dos shows, atendimento diferenciado, bares exclusivos e acesso à Área VIP e Arena.
Camarote Avulso
Ideal para quem deseja mais conforto durante as apresentações. Conta com espaço coberto, bares exclusivos, banheiros premium e acesso aos demais setores.
Camarote Corporativo
Estrutura destinada a empresas, convidados e grupos. O espaço é coberto, possui atendimento diferenciado e capacidade para até 12 pessoas por unidade.
Camarote Open Bar
Uma das experiências mais exclusivas da festa. O setor oferece área elevada, vista privilegiada do palco, bares premium, acesso à Área VIP e Arena e serviço de open bar.
Importante: o Camarote Open Bar é exclusivo para maiores de 18 anos.
Tradição que movimenta a economia e o turismo
Ao longo dos anos, a Festa Julina de Jundiaí consolidou-se como um dos principais eventos turísticos e culturais da região. A celebração atrai visitantes de diversas cidades, movimenta hotéis, restaurantes, comércio e gera impacto positivo para a economia local.
Com estrutura moderna, atrações nacionais e uma programação pensada para toda a família, a edição de 2026 reforça o papel de Jundiaí como um dos principais destinos de entretenimento do interior paulista durante o inverno.
Ingressos já estão à venda
Os ingressos para todos os dias da Festa Julina de Jundiaí 2026 já podem ser adquiridos antecipadamente pelo site oficial de vendas:
https://www.tycket.com.br/festa-julina-jundiai-2026.html
A recomendação é garantir a entrada com antecedência, especialmente para os dias que recebem artistas de grande apelo nacional.
A Festa Julina tem o apoio da GAC Stefanini.
Serviço
Festa Julina de Jundiaí 2026
Datas: 18, 19, 25 e 26 de julho de 2026
Local: Parque da Uva – avenida Jundiaí, s/n – Jundiaí
Abertura dos portões: 12h
Início dos shows: 20h
Ingressos: https://www.tycket.com.br/festa-julina-jundiai-2026.html
Redes sociais: @julinajundiai