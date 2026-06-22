A contagem regressiva já começou para uma das maiores celebrações do inverno no interior de São Paulo. A Festa Julina de Jundiaí 2026 promete transformar o tradicional Parque da Uva em um grande palco de música, cultura, gastronomia e entretenimento nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho.

Reconhecida por reunir milhares de visitantes a cada edição, a festa mantém a tradição que a tornou referência no calendário de eventos da região. Além dos shows nacionais, o público encontrará uma estrutura completa com praça de alimentação, parque de diversões, espaço kids, atrações culturais e áreas de convivência para todas as idades.

A edição deste ano chega com uma programação musical que reúne alguns dos artistas mais ouvidos do país e diferentes estilos que vão do sertanejo ao pagode, passando pelo forró e piseiro.

Quatro noites de grandes shows

18 de julho: Gustavo Mioto e Turma do Pagode

A abertura da Festa Julina será marcada por uma combinação de ritmos que promete agradar em cheio o público. O cantor Gustavo Mioto sobe ao palco com sucessos que dominam as rádios e plataformas digitais, enquanto o grupo Turma do Pagode traz toda a energia de um dos maiores nomes do pagode nacional.

A abertura da Festa Julina será marcada por uma combinação de ritmos que promete agradar em cheio o público. O cantor Gustavo Mioto sobe ao palco com sucessos que dominam as rádios e plataformas digitais, enquanto o grupo Turma do Pagode traz toda a energia de um dos maiores nomes do pagode nacional. 19 de julho: Natanzinho Lima

No segundo dia de festa, o fenômeno Natanzinho Lima assume o comando do palco principal. Com milhões de reproduções nas plataformas digitais e uma carreira em rápida ascensão, o artista promete uma apresentação repleta de sucessos do piseiro e do forró.

No segundo dia de festa, o fenômeno Natanzinho Lima assume o comando do palco principal. Com milhões de reproduções nas plataformas digitais e uma carreira em rápida ascensão, o artista promete uma apresentação repleta de sucessos do piseiro e do forró. 25 de julho: Ana Castela e Filho do Piseiro

Uma das noites mais aguardadas da programação será comandada por Ana Castela. Conhecida nacionalmente como a "Boiadeira", a cantora traz para Jundiaí seus maiores sucessos em um espetáculo que mistura sertanejo, agronejo e música jovem.

Na mesma noite, Filho do Piseiro promete manter a animação em alta. O cantor vem conquistando fãs em todo o país com um repertório que mistura forró, piseiro e música popular brasileira.

Uma das noites mais aguardadas da programação será comandada por Ana Castela. Conhecida nacionalmente como a "Boiadeira", a cantora traz para Jundiaí seus maiores sucessos em um espetáculo que mistura sertanejo, agronejo e música jovem. Na mesma noite, Filho do Piseiro promete manter a animação em alta. O cantor vem conquistando fãs em todo o país com um repertório que mistura forró, piseiro e música popular brasileira. 26 de julho: Menos é Mais

O encerramento da festa ficará por conta do grupo Menos é Mais, considerado um dos maiores fenômenos do pagode da nova geração. Com sucessos que acumulam milhões de visualizações e reproduções, a banda promete transformar o Parque da Uva em uma grande roda de samba para fechar a programação com chave de ouro.

Muito mais que shows