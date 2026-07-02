O cartunista Maurício de Sousa, um dos maiores nomes da literatura infantojuvenil do país e criador da Turma da Mônica, comemora em outubro 90 anos de vida. A Prefeitura de São Paulo homenageia o cartunista, escritor e empresário e reverencia sua criação com uma série de intervenções realizadas na Capital.
As comemorações foram iniciadas em junho, com o lançamento do personagem Paulistinha, criado especialmente para homenagear São Paulo, cidade onde Maurício vive desde 1954. Outro marco foi a inauguração de um banco de bronze na Avenida Paulista. A obra está instalada em frente ao Parque Trianon, e integra o tributo do município a Maurício de Sousa.
Além destas obras, São Paulo também reverencia o cartunista por meio de outras intervenções, como programação especial para as férias de julho, exposição urbana e infláveis gigantes. Desde 28 de junho, três infláveis gigantes inspirados em personagens do universo de Mauricio de Sousa passam a ocupar espaços culturais da cidade. O Sansão ficará instalado na Biblioteca Mário de Andrade, o Bidu em frente ao Theatro Municipal e o inflável do próprio cartunista poderá ser visitado no Centro Cultural São Paulo.
As celebrações seguem em julho com uma das maiores exposições urbanas já realizadas em homenagem à obra do desenhista. Ao todo, 91 esculturas de personagens da Turma da Mônica estão distribuídas por parques, praças, bibliotecas, centros culturais e outros espaços públicos das regiões Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste.
A exposição conta também com recursos de gamificação e interação digital. Por meio de QR Codes instalados nas esculturas, o público poderá acessar conteúdos exclusivos, cumprir missões e acumular pontos à medida que visitar os diferentes personagens espalhados pela cidade.
Leitura, educação e formação de novos leitores
As comemorações aos 90 anos de Maurício de Sousa inclui também oficinas gratuitas de mediação de histórias na Biblioteca Mário de Andrade, nos dias 4, 15 e 25 de julho. Inspiradas no universo da Turma da Mônica, as atividades têm como objetivo estimular a leitura, a criatividade e a formação de novos leitores. Todas as informações sobre as comemorações podem ser obtidas por meio do site Paulistinha.
Serviço
Circuito de Infláveis Gigantes
Período: Até 11/8
Locais: Biblioteca Mário de Andrade, Theatro Municipal e Centro Cultural São Paulo
Entrada gratuita!
Exposição Urbana Mauricio de Sousa – 90 anos
Período: Julho de 2026
Locais: Diversas regiões da cidade
Informações: paulistinha.prefeitura.sp.gov.br
Oficinas de Mediação de Histórias
Datas: 4, 15 e 25 de julho
Local: Biblioteca Mário de Andrade
Entrada gratuita!