O cartunista Maurício de Sousa, um dos maiores nomes da literatura infantojuvenil do país e criador da Turma da Mônica, comemora em outubro 90 anos de vida. A Prefeitura de São Paulo homenageia o cartunista, escritor e empresário e reverencia sua criação com uma série de intervenções realizadas na Capital.

As comemorações foram iniciadas em junho, com o lançamento do personagem Paulistinha, criado especialmente para homenagear São Paulo, cidade onde Maurício vive desde 1954. Outro marco foi a inauguração de um banco de bronze na Avenida Paulista. A obra está instalada em frente ao Parque Trianon, e integra o tributo do município a Maurício de Sousa.

Além destas obras, São Paulo também reverencia o cartunista por meio de outras intervenções, como programação especial para as férias de julho, exposição urbana e infláveis gigantes. Desde 28 de junho, três infláveis gigantes inspirados em personagens do universo de Mauricio de Sousa passam a ocupar espaços culturais da cidade. O Sansão ficará instalado na Biblioteca Mário de Andrade, o Bidu em frente ao Theatro Municipal e o inflável do próprio cartunista poderá ser visitado no Centro Cultural São Paulo.