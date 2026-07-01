A vacina Pneumo 20 já está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família de Jundiaí. O imunizante passou a integrar o Calendário Nacional de Vacinação em junho deste ano e amplia a proteção contra doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, como pneumonia, meningite, sinusite e otite.

A vacinação é destinada a crianças menores de cinco anos que ainda não completaram o esquema vacinal e aos demais públicos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), conforme os critérios e recomendações do Ministério da Saúde.

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