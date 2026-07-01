A vacina Pneumo 20 já está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família de Jundiaí. O imunizante passou a integrar o Calendário Nacional de Vacinação em junho deste ano e amplia a proteção contra doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, como pneumonia, meningite, sinusite e otite.
A vacinação é destinada a crianças menores de cinco anos que ainda não completaram o esquema vacinal e aos demais públicos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), conforme os critérios e recomendações do Ministério da Saúde.
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No entanto, o Ministério da Saúde iniciou uma transição gradual para substituir as vacinas ofertadas atualmente. Durante esse período, o esquema básico vai funcionar da seguinte forma:
- 2 meses: uma dose da Pneumo 20;
- 4 meses: uma dose da Pneumo 10;
- 12 meses: reforço com Pneumo 20 (intervalo mínimo de 60 dias após a 2ª fase).
Crianças que já receberam as duas doses e o reforço com a Pneumo 10 têm o esquema considerado completo. Não há indicação de dose adicional com a Pneumo 20.
O imunizante protege contra 20 sorotipos da bactéria pneumocócica, ampliando a cobertura em relação às vacinas utilizadas anteriormente. Com isso, além de reforçar a prevenção das doenças, também reduz o risco de casos graves, internações e complicações.
Para garantir a vacinação e ou checar como está o esquema vacinal, basta procurar a unidade de saúde de referência com documento de identificação, Cartão SUS e caderneta de vacinação.