01 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FRIACA

Frente fria derruba temperaturas em Jundiaí a partir de sexta (3)

Por Da redação | Defesa Civil
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo
Na sexta e no sábado as tempraturas devem variar entre 9°C e 16°C
Na sexta e no sábado as tempraturas devem variar entre 9°C e 16°C

Jundiaí deverá enfrentar uma nova frente fria a partir de sexta-feira (3). Após dias de tempo estável, com temperaturas agradáveis e até calor na parte da tarde, a população deve se preparar para enfrentar ventos mais intensos e queda significativa nas temperaturas. Apesar da mudança no clima, não há previsão de chuva para os próximos dias e a umidade relativa do ar deverá se manter baixa.

De acordo com a Defesa Civil de Jundiaí, na quinta-feira (2) já será visível a mudança no clima. O avanço da frente fria pelo oceano vai começar a alterar o cenário meteorológico mesmo diante do predomínio de sol e calor durante boa parte do dia. Em Jundiaí, a principal mudança será percebida no aumento da intensidade dos ventos durante a tarde, com rajadas entre 40 e 50 km/h.

Na sexta-feira (3), a frente fria vai avançar pela costa paulista, e em Jundiaí as rajadas de vento podem atingir até 60 km/h, intensificando a sensação de frio ao longo do dia. No sábado (4), o sol aparece entre muitas nuvens e o frio permanece intenso durante todo o dia, com temperaturas que devem variar entre 9°C e 16°C. Já no domingo (5), o tempo volta a ficar estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens, manhã de temperaturas baixas e elevação gradual dos termômetros ao longo da tarde.

LEIA MAIS:

Cuidados com a saúde e a segurança

Com a chegada das baixas temperaturas, a Defesa Civil recomenda atenção especial aos grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As principais orientações são: manter os ambientes ventilados, reforçar a hidratação ao longo do dia e evitar o uso inadequado de aquecedores fogareiros ou outras fontes de calor em locais fechados, prevenindo acidentes e intoxicações.

Também é importante redobrar a atenção com objetos que possam ser deslocados pelos ventos mais fortes, como vasos, lonas e estruturas leves, além de evitar permanecer próximo a árvores, placas e coberturas metálicas durante as rajadas mais intensas.

A Defesa Civil reforça que, em situações de emergência, a população pode acionar os seguintes serviços:

Defesa Civil: 199;
Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060;
Corpo de Bombeiros: 193;
SAMU: 192.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários