Jundiaí deverá enfrentar uma nova frente fria a partir de sexta-feira (3). Após dias de tempo estável, com temperaturas agradáveis e até calor na parte da tarde, a população deve se preparar para enfrentar ventos mais intensos e queda significativa nas temperaturas. Apesar da mudança no clima, não há previsão de chuva para os próximos dias e a umidade relativa do ar deverá se manter baixa.

De acordo com a Defesa Civil de Jundiaí, na quinta-feira (2) já será visível a mudança no clima. O avanço da frente fria pelo oceano vai começar a alterar o cenário meteorológico mesmo diante do predomínio de sol e calor durante boa parte do dia. Em Jundiaí, a principal mudança será percebida no aumento da intensidade dos ventos durante a tarde, com rajadas entre 40 e 50 km/h.

Na sexta-feira (3), a frente fria vai avançar pela costa paulista, e em Jundiaí as rajadas de vento podem atingir até 60 km/h, intensificando a sensação de frio ao longo do dia. No sábado (4), o sol aparece entre muitas nuvens e o frio permanece intenso durante todo o dia, com temperaturas que devem variar entre 9°C e 16°C. Já no domingo (5), o tempo volta a ficar estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens, manhã de temperaturas baixas e elevação gradual dos termômetros ao longo da tarde.