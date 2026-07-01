Entre os dias 4 e 12 de julho, o Mosteiro de São Bento, em Jundiaí, promove a 8ª Festa de São Bento, em louvor ao padroeiro. A festa tem por objetivo angariar recursos financeiros para custear a manutenção e as obras do Mosteiro de São Bento de Jundiaí, que neste de 2026 completou 358 anos de existência.

No dia 11 de julho, sexta-feira, a Igreja Católica celebra a memória de São Bento, fundador da Ordem Beneditina. Na Diocese de Jundiaí, o Mosteiro de São Bento – Igreja Sant`Anna realiza a Festa do padroeiro e tem também o propósito de agregar a comunidade ao espaço, incentivando o voluntariado e a união para o bem do Mosteiro, proporcionando a confraternização de todos os devotos, na prática da oração durante o tríduo em homenagem a São Bento.

O evento une a parte litúrgica, com tríduo e missas (sempre às 19h), além da parte festiva, com venda de lanches de pernil, linguiça, pastel, cachorro quente e outros itens. No dia 11, a missa solene será às 18h