Elas serão recepcionadas com uma breve apresentação e brincadeiras. Depois, farão a visita ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Mata Ciliar. A atividade é uma oportunidade para as crianças entenderem como podem ajudar na preservação da fauna nativa. Para encerrar, uma oficina de máscaras inspiradas nos animais silvestres.

A Associação Mata Ciliar e o Projeto De Olho nos Rios vão promover no mês de julho mais uma edição do Férias na Mata, com atividades gratuitas para crianças de seis a 11 anos. Elas vão passar uma tarde na Mata Ciliar, numa imersão de educação ambiental.

Para que as crianças possam participar, os responsáveis devem fazer a inscrição pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/ferias-na-mata-viva-essa-experiencia/3484131), escolhendo o melhor dia disponível, a partir desta quarta-feira (1º), ao meio-dia. As crianças serão acompanhadas pela equipe da Educação Ambiental durante todo período. O número de participantes por turma é limitado, por isso, se houve reserva e a criança não puder comparecer, é importante que haja aviso com antecedência, para que a vaga seja liberada. As crianças devem passar protetor solar e repelente, usar calça comprida, boné e calçado fechado e levar uma garrafinha de água. Cada criança deve levar também seu lanche para a hora do intervalo.

O Férias na Mata é gratuito, organizado pelo Projeto De Olho nos Rios, uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que visa a participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, fauna e flora em 17 municípios do Circuito das Águas, Sistema Cantareira, Região Bragantina e de Campinas.