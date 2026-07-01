A Associação Mata Ciliar e o Projeto De Olho nos Rios vão promover no mês de julho mais uma edição do Férias na Mata, com atividades gratuitas para crianças de seis a 11 anos. Elas vão passar uma tarde na Mata Ciliar, numa imersão de educação ambiental.
Elas serão recepcionadas com uma breve apresentação e brincadeiras. Depois, farão a visita ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Mata Ciliar. A atividade é uma oportunidade para as crianças entenderem como podem ajudar na preservação da fauna nativa. Para encerrar, uma oficina de máscaras inspiradas nos animais silvestres.
Para que as crianças possam participar, os responsáveis devem fazer a inscrição pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/ferias-na-mata-viva-essa-experiencia/3484131), escolhendo o melhor dia disponível, a partir desta quarta-feira (1º), ao meio-dia. As crianças serão acompanhadas pela equipe da Educação Ambiental durante todo período. O número de participantes por turma é limitado, por isso, se houve reserva e a criança não puder comparecer, é importante que haja aviso com antecedência, para que a vaga seja liberada. As crianças devem passar protetor solar e repelente, usar calça comprida, boné e calçado fechado e levar uma garrafinha de água. Cada criança deve levar também seu lanche para a hora do intervalo.
O Férias na Mata é gratuito, organizado pelo Projeto De Olho nos Rios, uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que visa a participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, fauna e flora em 17 municípios do Circuito das Águas, Sistema Cantareira, Região Bragantina e de Campinas.
Serviço:
O quê: Férias na Mata – Viva essa Experiência
Quando: 6/7, 8/7, 14/7 e 16/7
Horário: das 13h às 16h
Para quem: crianças de seis a 11 anos
Vagas: 15 crianças/dia
Onde: Associação Mata Ciliar
Endereço: avenida Emílio Antonon, 1000 - Chácara Aeroporto - Jundiaí