O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL) realizam no dia 18 de julho mais uma edição do tradicional ‘Jantar do Comércio’, na sede de campo do Clube Jundiaiense.
O evento reunirá empresários, autoridades e representantes de diversos setores para celebrar o Dia do Comerciante e promover a entrega do ‘Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante 2026’. Nesta edição, empresas de mais de 70 segmentos do comércio serão homenageadas com base na preferência da população, apontada em pesquisas realizadas nas modalidades presencial e on-line.
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Na ocasião, também será entregue o ‘Prêmio Caixeiro-Viajante’, considerado a maior honraria do comércio varejista, para uma personalidade eleita por sua atuação no setor.
Reconhecimento
Segundo o presidente do Sincomercio e da CDL Jundiaí, Edison Maltoni, a iniciativa busca reconhecer o papel estratégico do comércio para o desenvolvimento regional. "O comércio é um dos setores que mais movimentam a economia, gerando empregos, renda e oportunidades. Valorizar os empresários que investem, inovam e mantêm seus negócios ativos é também reconhecer a contribuição que eles oferecem diariamente para o desenvolvimento de Jundiaí e região. O ‘Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante’ representa esse reconhecimento, pois tem como base a confiança e a preferência manifestadas pelos próprios consumidores”, afirma Maltoni.
Para ele, além de homenagear empresas que se destacam em seus segmentos, o ‘Jantar do Comércio’ reforça a importância do varejo como um dos principais pilares da economia regional, incentivando o empreendedorismo, a competitividade e o fortalecimento do ambiente de negócios.
Convites
Os convites para o evento continuam disponíveis e podem ser adquiridos pelo telefone na sede da CDL Jundiaí, localizada na Rua Senador Fonseca, 651, Centro, ou por meio do número de telefone (11) 4583-2298. Outras informações podem ser obtidas por meio do site www.jantardocomercio.com.br. O ‘Jantar do Comércio’ conta com patrocínio de Sicoob União Sudeste; Nativa Veículos; Grupo Andreta; Delphos Segurança Facilities e Tecnologia; Maxi Shopping Jundiaí e Unimed Jundiaí, além de apoio cultural do Sesc Jundiaí e apoio educacional do Senac Jundiaí.
Serviço
Jantar do Comércio & Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante 2025
Data: 18/07
Horário: 19h30
Local: Sede de Campo do Clube Jundiaiense
Informações e convites: (11) 4583-2298
Venda presencial: CDL Jundiaí – Rua Senador Fonseca, 651, Centro