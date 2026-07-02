O evento reunirá empresários, autoridades e representantes de diversos setores para celebrar o Dia do Comerciante e promover a entrega do ‘Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante 2026’. Nesta edição, empresas de mais de 70 segmentos do comércio serão homenageadas com base na preferência da população, apontada em pesquisas realizadas nas modalidades presencial e on-line.

O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL) realizam no dia 18 de julho mais uma edição do tradicional ‘Jantar do Comércio’, na sede de campo do Clube Jundiaiense.

Na ocasião, também será entregue o ‘Prêmio Caixeiro-Viajante’, considerado a maior honraria do comércio varejista, para uma personalidade eleita por sua atuação no setor.

Reconhecimento

Segundo o presidente do Sincomercio e da CDL Jundiaí, Edison Maltoni, a iniciativa busca reconhecer o papel estratégico do comércio para o desenvolvimento regional. "O comércio é um dos setores que mais movimentam a economia, gerando empregos, renda e oportunidades. Valorizar os empresários que investem, inovam e mantêm seus negócios ativos é também reconhecer a contribuição que eles oferecem diariamente para o desenvolvimento de Jundiaí e região. O ‘Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante’ representa esse reconhecimento, pois tem como base a confiança e a preferência manifestadas pelos próprios consumidores”, afirma Maltoni.

Para ele, além de homenagear empresas que se destacam em seus segmentos, o ‘Jantar do Comércio’ reforça a importância do varejo como um dos principais pilares da economia regional, incentivando o empreendedorismo, a competitividade e o fortalecimento do ambiente de negócios.

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