A revitalização do Centro de Jundiaí passa não apenas pelas melhorias urbanas e pela ocupação dos espaços públicos, mas também pelo fortalecimento dos negócios que movimentam a região. Com esse objetivo, teve início nesta terça-feira (16) o programa Loja do Futuro, uma iniciativa do Sebrae-SP em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, por meio do programa Centro da Gente, além da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sincomercio.

A ação integra uma das frentes do programa Centro da Gente, voltada à revitalização “porta para dentro”, promovendo capacitação, inovação e modernização da gestão dos estabelecimentos comerciais. A proposta complementa as demais ações do programa, que atua em diferentes eixos para impulsionar a revitalização da região central, fortalecendo o comércio local e atraindo mais pessoas para viver, circular e consumir no Centro.