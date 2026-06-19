A revitalização do Centro de Jundiaí passa não apenas pelas melhorias urbanas e pela ocupação dos espaços públicos, mas também pelo fortalecimento dos negócios que movimentam a região. Com esse objetivo, teve início nesta terça-feira (16) o programa Loja do Futuro, uma iniciativa do Sebrae-SP em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, por meio do programa Centro da Gente, além da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sincomercio.
A ação integra uma das frentes do programa Centro da Gente, voltada à revitalização “porta para dentro”, promovendo capacitação, inovação e modernização da gestão dos estabelecimentos comerciais. A proposta complementa as demais ações do programa, que atua em diferentes eixos para impulsionar a revitalização da região central, fortalecendo o comércio local e atraindo mais pessoas para viver, circular e consumir no Centro.
Para a coordenadora do programa Centro da Gente, Daniela Colagrossi, a capacitação dos comerciantes é uma importante frente da revitalização da região central. “O Centro da Gente foi concebido como uma construção coletiva para a revitalização do Centro. O Loja do Futuro reforça essa proposta ao oferecer capacitação e inovação para que os comerciantes também sejam protagonistas dessa transformação”, afirmou.
A primeira oficina abordou o tema “Destaque seu negócio no Google Perfil Empresa” e reuniu comerciantes e empreendedores interessados em modernizar seus negócios e ampliar sua presença digital.
O gerente regional do Sebrae-SP, Fábio de Paula Augusto, destacou que o programa busca fortalecer os comerciantes por meio da inovação e da atualização de práticas de gestão. “O Loja do Futuro faz parte desse movimento de revitalização do Centro. Queremos que o empreendedor conheça novas técnicas, acompanhe as tendências do mercado e consiga proporcionar uma experiência cada vez melhor para seus clientes”, afirmou.
Programação foi bem recebida pelos participantes
Empresário da região central, Francisco Fernandes Mota dos Santos acredita que a capacitação será fundamental para a atualização dos comerciantes. “Muitas vezes, a gente acha que está atualizado, mas quando participa de encontros como esse percebe que ainda há muito para aprender. Minha expectativa é sair daqui com novas ideias e novos conhecimentos para aplicar no negócio”, comentou.
O comerciante Eder Marques destacou a importância de acompanhar as mudanças nas formas de consumo. “A maneira como as pessoas compram mudou. Estamos aqui para aprender novas formas de nos comunicar com os clientes e utilizar melhor as ferramentas digitais. É essencial aperfeiçoar nossa forma de apresentar o trabalho e fortalecer a presença nas redes sociais”, disse.
Já a consultora de imagem e comportamento Rosana Scott elogiou a proposta do programa e a parceria entre as instituições envolvidas. “O Sebrae já transmite muita credibilidade e, com o apoio da prefeitura, o projeto ficou ainda mais forte. O cronograma foi muito bem pensado e oferece exatamente o direcionamento que muitos comerciantes precisam. São forças diferentes trabalhando juntas para fortalecer o Centro de Jundiaí e toda a cidade”, destacou.
Cronograma de oficinas
As atividades da Loja do Futuro são gratuitas e realizadas no Sebrae Jundiaí, sempre às 19h. A programação segue com os seguintes temas:
- 25 de junho – WhatsApp Business: atendimento que vende;
- 29 de junho – Venda em alta nos Marketplaces;
- 6 de julho – Crie anúncios que bombam no TikTok;
- 15 de julho – Conteúdo que vende com ChatGPT;
- 23 de julho – Inove no design com Canva IA;
- 3 de agosto – Google Ads com Inteligência Artificial.
Além das oficinas, os participantes terão acesso a consultorias e acompanhamentos especializados, fortalecendo a gestão dos negócios e contribuindo para uma transformação sustentável do comércio local.