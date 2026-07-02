02 de julho de 2026
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OPORTUNIDADES

Feira de negócios na região do Retiro terá mais de 50 expositores

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Evento gratuito acontecerá na Paróquia São José Operário, com opções de opções de gastronomia, artesanato, moda, acessórios, decoração, beleza e diversos serviços
Evento gratuito acontecerá na Paróquia São José Operário, com opções de opções de gastronomia, artesanato, moda, acessórios, decoração, beleza e diversos serviços

O grande Retiro receberá, nos dias 18 e 19 de julho, a Feira do Empreendedor da Região do Retiro, iniciativa que reunirá mais de 50 empreendedores locais em um evento voltado à geração de renda, fortalecimento dos pequenos negócios e valorização da economia da comunidade.

Realizada na Paróquia São José Operário, a feira integra as ações do Projeto Conecta Comércio, iniciativa criada para dar visibilidade aos empreendedores da região, promover capacitação, incentivar o networking e ampliar as oportunidades de comercialização dos produtos e serviços locais.

O público encontrará opções de gastronomia, artesanato, moda, acessórios, decoração, beleza e diversos serviços, em um ambiente pensado para incentivar o consumo local e fortalecer os negócios da comunidade.

Além da exposição dos produtos, o projeto tem como propósito criar conexões entre empreendedores, estimular o desenvolvimento profissional e demonstrar o potencial econômico existente na região do Retiro.

A expectativa da organização é que a feira se consolide como um espaço permanente de valorização do empreendedorismo local, aproximando moradores, comerciantes e instituições parceiras em torno do desenvolvimento da região.

A organização do evento destaca que, mais do que uma feira, trata-se de um movimento de fortalecimento da comunidade. O objetivo é gerar oportunidades, estimular o empreendedorismo e mostrar a força dos talentos que existem na região do Retiro.

Serviço: Feira do Empreendedor da Região do Retiro
Data: 18 e 19 de julho
Horário: das 9h às 13h
Local: Paróquia São José Operário
Entrada gratuita
Instagram: @regiaodoretiro / @comercios_regiaodoretiro
Ccontato: (11) 93369-1701 / (11) 94739-6282

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