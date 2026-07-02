O grande Retiro receberá, nos dias 18 e 19 de julho, a Feira do Empreendedor da Região do Retiro, iniciativa que reunirá mais de 50 empreendedores locais em um evento voltado à geração de renda, fortalecimento dos pequenos negócios e valorização da economia da comunidade.

Realizada na Paróquia São José Operário, a feira integra as ações do Projeto Conecta Comércio, iniciativa criada para dar visibilidade aos empreendedores da região, promover capacitação, incentivar o networking e ampliar as oportunidades de comercialização dos produtos e serviços locais.

O público encontrará opções de gastronomia, artesanato, moda, acessórios, decoração, beleza e diversos serviços, em um ambiente pensado para incentivar o consumo local e fortalecer os negócios da comunidade.