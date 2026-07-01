Louveira será palco de uma homenagem às canções da banda Legião Urbana na próxima sexta-feira (3). O espetáculo ‘Orquestra Rock convida Dado Villa-Lobos e André Frateschi’ terá início às 21h, no Parque Municipal José Finamore, e integra a programação da 6ª edição do ‘Bonde Pela Vida’, iniciativa organizada pelo Insanos MotoClube.

Com entrada gratuita, o show é produzido pela Articula, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, e comemora os 31 anos do Grupo em Defesa da Criança com Câncer (Grendacc). A instituição é uma das beneficiadas pela iniciativa e a renda obtida será revertida para o hospital, fortalecendo o atendimento a crianças e adolescentes em tratamento oncológico e suas famílias.

Os portões do Parque serão abertos às 18h. A apresentação trará os maiores sucessos da banda Legião Urbana, uma das mais emblemáticas do rock nacional.

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