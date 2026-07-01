Louveira será palco de uma homenagem às canções da banda Legião Urbana na próxima sexta-feira (3). O espetáculo ‘Orquestra Rock convida Dado Villa-Lobos e André Frateschi’ terá início às 21h, no Parque Municipal José Finamore, e integra a programação da 6ª edição do ‘Bonde Pela Vida’, iniciativa organizada pelo Insanos MotoClube.
Com entrada gratuita, o show é produzido pela Articula, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, e comemora os 31 anos do Grupo em Defesa da Criança com Câncer (Grendacc). A instituição é uma das beneficiadas pela iniciativa e a renda obtida será revertida para o hospital, fortalecendo o atendimento a crianças e adolescentes em tratamento oncológico e suas famílias.
Os portões do Parque serão abertos às 18h. A apresentação trará os maiores sucessos da banda Legião Urbana, uma das mais emblemáticas do rock nacional.
Final de semana
A 6ª edição do Bonde Pela Vida continua no sábado (4) e domingo (5), também no Parque Municipal José Finamore.
- Sábado (4/7) - shows da Plebe Rude e Matanza Ritual, nomes consagrados que marcaram a história do rock brasileiro e prometem muita energia no palco principal;
- Domingo (5/7) - encerramento com a banda Raimundos, referência absoluta no cenário nacional.
Além das atrações principais, o evento abre espaço para diversas bandas da região, garantindo uma programação diversificada durante todo o fim de semana. A entrada será solidária: cada participante deve doar 1 kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas as ações sociais e entidades assistenciais locais.
Serviço
6ª Edição do Bonde Pela Vida
Data: 3, 4 e 5 de julho
Local: Parque Municipal José Finamore – Louveira / SP
Entrada gratuita e solidária: 1 kg de alimento não perecível