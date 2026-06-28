Em Jundiaí, a banda “Abajur Cor de Carne” transformou o gênero em espetáculo de humor, dança e nostalgia, apostando em clássicos de artistas como Sidney Magal, Gretchen, Reginaldo Rossi e Odair José para mostrar que o brega permanece vivo no imaginário popular brasileiro.

A música brega continua atravessando gerações, lotando bares e conquistando novos públicos, inclusive jovens que sequer viveram o auge dos programas de auditório. Nas redes sociais, os artistas que se dedicam a esse estilo conquistam popularidade e visualizações que alcançam os públicos mais diversos. Até o prefeito Gustavo Martinelli não resistiu às melodias dançantes e animadas da Mainha do Brega.

Para Sérgio “Pita” Cerione (53), baterista e professor de biologia, o chamado “brega romântico” nasceu muito mais de uma classificação comercial do que de uma diferença temática em relação a outros estilos musicais. Segundo ele, as músicas abordam temas universais, como amor, traição, saudade e desilusão, assim como o sertanejo ou o samba. “São experiências que todas as pessoas passam, então é um tema que não envelhece”, afirma. A principal diferença estaria nos arranjos e na forma exagerada de interpretar os sentimentos.

Já Cláudio da Cunha (56), um dos vocalistas da banda e também professor de biologia, define o brega como um universo marcado pelo exagero emocional e pelo humor. Para ele, a estética considerada “cafona” por muitos é justamente o que torna o gênero tão divertido e popular. “A música brega é extremamente bem-humorada. Você não ama alguém, você vai morrer por causa daquilo”, brinca. Segundo ele, o exagero sentimental aproxima o público das histórias contadas nas canções.

Ele ainda defende que o brega pode aparecer em todos os gêneros, mesmo que as pessoas neguem que seja brega. “No sertanejo, por exemplo, tem muitas músicas que falam de sofrimento, do chifre, das experiências amorosas. Em ‘Evidências’, ele fala que entrega a vida dele para ser feito o que quiser dele. Isso é brega para caramba!”