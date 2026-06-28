A música brega continua atravessando gerações, lotando bares e conquistando novos públicos, inclusive jovens que sequer viveram o auge dos programas de auditório. Nas redes sociais, os artistas que se dedicam a esse estilo conquistam popularidade e visualizações que alcançam os públicos mais diversos. Até o prefeito Gustavo Martinelli não resistiu às melodias dançantes e animadas da Mainha do Brega.
Em Jundiaí, a banda “Abajur Cor de Carne” transformou o gênero em espetáculo de humor, dança e nostalgia, apostando em clássicos de artistas como Sidney Magal, Gretchen, Reginaldo Rossi e Odair José para mostrar que o brega permanece vivo no imaginário popular brasileiro.
Para Sérgio “Pita” Cerione (53), baterista e professor de biologia, o chamado “brega romântico” nasceu muito mais de uma classificação comercial do que de uma diferença temática em relação a outros estilos musicais. Segundo ele, as músicas abordam temas universais, como amor, traição, saudade e desilusão, assim como o sertanejo ou o samba. “São experiências que todas as pessoas passam, então é um tema que não envelhece”, afirma. A principal diferença estaria nos arranjos e na forma exagerada de interpretar os sentimentos.
Já Cláudio da Cunha (56), um dos vocalistas da banda e também professor de biologia, define o brega como um universo marcado pelo exagero emocional e pelo humor. Para ele, a estética considerada “cafona” por muitos é justamente o que torna o gênero tão divertido e popular. “A música brega é extremamente bem-humorada. Você não ama alguém, você vai morrer por causa daquilo”, brinca. Segundo ele, o exagero sentimental aproxima o público das histórias contadas nas canções.
Ele ainda defende que o brega pode aparecer em todos os gêneros, mesmo que as pessoas neguem que seja brega. “No sertanejo, por exemplo, tem muitas músicas que falam de sofrimento, do chifre, das experiências amorosas. Em ‘Evidências’, ele fala que entrega a vida dele para ser feito o que quiser dele. Isso é brega para caramba!”
Além disso, o brega apresenta diversos subgêneros próprios. “O brega não tem uma linha, ele é ramificado. Se você for ver, todas as músicas, todos os estilos têm ramificações, que abrem como uma árvore. Dentro do que é chamado de música brega, tem as várias ramificações e vertentes”, explica Cláudio. Ele ressalta, por exemplo, como o brega do Norte, como o chamado tecnobrega do Calypso, é diferente do brega dos bares de São Paulo.
A banda “Abajur Cor de Carne” surgiu do desejo de Pita e Cláudio, amigos de longa data, de criar um projeto diferente das tradicionais bandas de rock que dominam os bares da região. A ideia começou em conversas descontraídas, entre churrascos e rodas de música, até ganhar forma em uma apresentação entre amigos, antes da pandemia. Após um período de pausa, o grupo foi retomado em 2023, durante a comemoração dos 50 anos de Pita.
Hoje, a banda reúne seis integrantes: Cláudio e Kamila Martin nos vocais, Pita na bateria, Renato Buchene no contrabaixo, Pedro Buchene na guitarra e Fernando "Tocha" Buchene, pai dos dois, no teclado. A banda aposta em um formato teatral e interativo para se destacar e o espetáculo, chamado atualmente de “Viagem ao Fundo do Brega”, mistura música, humor e participação do público. A proposta do grupo não é explorar o lado melancólico do gênero, mas sim transformar clássicos populares em momentos de diversão coletiva.
Segundo os músicos, o sucesso do repertório está diretamente ligado à memória afetiva. Cláudio explica que as canções fizeram parte de programas de auditório das décadas de 1980 e 1990, como Chacrinha, Bolinha, Silvio Santos e Raul Gil. “Quem viveu nessa época, só tinha isso para fazer aos domingos, então para ouvir música, tinha que recorrer ao rádio, aos discos ou à TV. Por isso, esses artistas estão no subconsciente dessa geração, todo mundo conhece.”
Mas não parou por aí. Segundo o vocalista, depois dos programas de auditório, essas músicas passaram a fazer parte de novelas. Por isso, continuam presentes no imaginário popular. Além disso, os jovens acabam conhecendo essas músicas pelos pais, pela internet e até por produções recentes, como filmes e conteúdos nas redes sociais. “Algumas alunas para quem eu e Pita damos aula no cursinho pré-vestibular vão em nossos shows e adoram! Você vê jovens de 17, 18 anos se divertindo e cantando todas as músicas.”
O grupo também atribui parte do crescimento do brega ao desejo atual por experiências presenciais e descontraídas. Após a pandemia, os músicos perceberam um aumento no interesse por shows ao vivo e eventos interativos, principalmente nos jovens. Cláudio explica que “para o pessoal acima dos 40, era normal sair para dançar na juventude, a gente tinha os pontos de encontro, mas os jovens de hoje em dia vivem tudo através das telas. Quando eles têm a oportunidade de viver uma interação real, se apaixonam”.
Nos shows da Abajur Cor de Carne, o público dança lambada, participa de concursos e canta em coro sucessos como “Sandra Rosa Madalena”, “Boate Azul” e “Evidências”. “As pessoas saem mais felizes, porque puderam cantar, rir e lembrar de músicas que marcaram suas vidas”, afirma Pita.
Apesar da popularidade, o preconceito contra o brega ainda existe. Para os entrevistados, o gênero historicamente foi associado às classes populares, às rádios AM e aos ambientes periféricos, o que ajudou a construir uma visão elitista sobre o estilo. Cláudio compara a resistência ao preconceito que o samba enfrentou no passado. “O brega é música da classe trabalhadora, música do cotidiano. Daí vem o preconceito”, explica.
Mesmo assim, os integrantes afirmam que a resistência costuma desaparecer quando o público participa da experiência. Segundo Pita, muitos frequentadores chegam aos shows esperando ouvir rock e acabam se rendendo ao clima descontraído das apresentações. “Quando chega em ‘Evidências’ ou ‘Boate Azul’, acabou. O público já está cantando junto”, relata. Para ele, a principal missão da banda é justamente quebrar a ideia de que o brega é um gênero menor.
Os músicos também criticam a atual “pasteurização” do mercado fonográfico, dominado por fórmulas repetitivas e músicas produzidas para viralizar nas plataformas digitais. Para Cláudio, o brega sobrevive justamente por manter uma ligação com histórias reais, sentimentos cotidianos e diferentes formas de humor. Entre o drama amoroso e a gargalhada coletiva, a “Abajur Cor de Carne” encontrou no exagero sentimental um espaço para transformar nostalgia em entretenimento.
E Pita conclui: “A gente pede uma chance de poder tocar. Se você deixar, a gente te garante que vai ter público, vai ser divertido e o público vai gostar. Apesar de o tema das músicas ser muitas vezes traição, chifre, decepções amorosas e coisas do gênero, a nossa intenção é fazer uma coisa leve e divertida. Ver que as pessoas puderam dar risada, se divertir e lembrar de músicas que já não cantavam mais, para nós, tem o maior valor.”