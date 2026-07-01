A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Itatiba divulga a Agenda Cultural do mês de julho, que traz diversas atrações musicais e uma programação especial da ação Férias na Biblioteca, da Biblioteca Municipal Chico Leme, reunindo 12 atividades ao longo do mês.

Já a parte musical inclui a tradicional Apresentação de Gala da Corporação Musical Santa Cecília, a entidade cultural mais antiga de Itatiba, que celebrará 120 anos neste 2026; Concerto da Orquestra Sinfônica da Unicamp; Orquestra D’Alba, do Conservatório Municipal Alba Panzarin Degani, no Mercadão; e a tradicional Festa de São Pedro, que terá sua 28ª edição no último fim de semana deste mês.

Além disso, nesta quarta (1º) tem início o novo Arte no Paço, na sede da prefeitura, com obras dos jovens artistas Gabriel Órdine, Patty Marzano e Rafaela Marquezani. Tem também ações apoiadas pela Cultura de Itatiba: Chá Cultural da Aepti (Associação dos Escritores, Poetas, Pintores e Trovadores de Itatiba no Ferraz Costa), no dia 18, às 15h; e o Cineclube José Cesarini com sessões gratuitas de cinema às quintas (20h) e domingos (15h).