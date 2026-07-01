A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Itatiba divulga a Agenda Cultural do mês de julho, que traz diversas atrações musicais e uma programação especial da ação Férias na Biblioteca, da Biblioteca Municipal Chico Leme, reunindo 12 atividades ao longo do mês.
Já a parte musical inclui a tradicional Apresentação de Gala da Corporação Musical Santa Cecília, a entidade cultural mais antiga de Itatiba, que celebrará 120 anos neste 2026; Concerto da Orquestra Sinfônica da Unicamp; Orquestra D’Alba, do Conservatório Municipal Alba Panzarin Degani, no Mercadão; e a tradicional Festa de São Pedro, que terá sua 28ª edição no último fim de semana deste mês.
Além disso, nesta quarta (1º) tem início o novo Arte no Paço, na sede da prefeitura, com obras dos jovens artistas Gabriel Órdine, Patty Marzano e Rafaela Marquezani. Tem também ações apoiadas pela Cultura de Itatiba: Chá Cultural da Aepti (Associação dos Escritores, Poetas, Pintores e Trovadores de Itatiba no Ferraz Costa), no dia 18, às 15h; e o Cineclube José Cesarini com sessões gratuitas de cinema às quintas (20h) e domingos (15h).
Para o Férias na Biblioeta, algumas atrações precisam de inscrições via WhatsApp, que agora atende por novo número: (11) 4538-2003. A partir desta quarta (1º), até o dia 8, podem ser feitas as inscrições para o Curso Básico de Desenho, com Cleverton Gomes.
Programação Cultural de julho de 2026
Férias na Biblioteca
13/7 – 14h – Luciana Conta História
14/7 – 14h – Sessão Pontos MIS: “Meninos de Kichute”
15 e 22/7 – Curso Básico de Desenho com Cleverton Gomes, a partir dos 6 anos de idade (inscrição necessária)
16/7 – 15h - Oficina de Bonecos de Bexiga (inscrição necessária)
17/7 – 14h – Quiz Literário para crianças alfabetizadas (inscrição necessária)
18/7 – 14h – Lendo com Você: “Dois Irmãos”, de Milton Hatoum, com intermediação de Dani Moretto
20/7 – 14h – Musicalização com Luciana Henrique (inscrição necessária)
21/7 – 14h – Sessão Pontos MIS: “A Noite do Vampiro” + “Os Anjos no Meio da Praça” + “João, o Galo Desregulado”
23/7 – 15h – Oficina com Dobradura (inscrição necessária)
24/7 – 14h – Jogos, Brincadeiras e Faz de Conta (inscrição necessária)
25/7 – 8h30 – Clube de Leitura Infantil (inscrição necessária)
25/7 – 9h30 – Oficina “Na Janela do Tempo” (inscrição necessária)
Outras atrações da Agenda
18/7 – às 13h – Ensaio Aberto da Orquestra D’Alba, do Conservatório Municipal Alba Panzarin Degani, no Mercadão Dona Lica
24, 25 e 26/7 – 28ª Festa de São Pedro no Parque Luís Latorre: uma das mais tradicionais festas de Itatiba, com shows, comida e bebidas – com arrecadação beneficente e atrações para a criançada
25/7 – às 20h – Teatro Ralino Zambotto – Apresentação de Gala da Corporação Musical Santa Cecília, a entidade cultural mais antiga de Itatiba, que completa 120 anos de existência
30/7 – às 19h30 – Teatro Ralino Zambotto – Concerto da Orquestra Sinfônica da Unicamp