O Governo de São Paulo autorizou a abertura de concurso público para o preenchimento de 4 mil cargos de aluno-soldado da Polícia Militar. A iniciativa faz parte do programa de fortalecimento das forças de segurança e da recomposição do efetivo policial.

A deliberação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29). O concurso será dividido em dois certames, cada um com oferta de 2 mil vagas para o quadro de Praças da corporação. A previsão é de que os aprovados sejam nomeados em duas etapas: a primeira em maio de 2028 e a segunda em novembro do mesmo ano.

A próxima etapa será a adoção das medidas administrativas necessárias para a abertura dos editais, que definirão o cronograma, os requisitos para participação e as regras dos concursos.

Ampliação do efetivo