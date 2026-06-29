O Governo de São Paulo autorizou a abertura de concurso público para o preenchimento de 4 mil cargos de aluno-soldado da Polícia Militar. A iniciativa faz parte do programa de fortalecimento das forças de segurança e da recomposição do efetivo policial.
A deliberação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29). O concurso será dividido em dois certames, cada um com oferta de 2 mil vagas para o quadro de Praças da corporação. A previsão é de que os aprovados sejam nomeados em duas etapas: a primeira em maio de 2028 e a segunda em novembro do mesmo ano.
A próxima etapa será a adoção das medidas administrativas necessárias para a abertura dos editais, que definirão o cronograma, os requisitos para participação e as regras dos concursos.
Ampliação do efetivo
Além da autorização para a abertura deste concurso, o Governo de São Paulo está com outro processo seletivo em andamento para ampliar o efetivo da Polícia Militar. No início de junho, foi publicado o edital para o preenchimento de mais 2 mil vagas para o cargo de soldado.
As inscrições para o concurso seguem abertas até 21 de agosto, por meio do site da Fundação Vunesp, banca organizadora do certame. O salário inicial é de R$ 5.482,51. As provas serão aplicadas em 51 municípios, sendo 37 cidades paulistas e outras 14 distribuídas por diferentes regiões do país.
O processo seletivo contará com cinco etapas: prova de conhecimentos, exame de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e análise documental.
Concurso para alunos-oficiais da Polícia Militar
Além das vagas para soldados, o Governo de São Paulo também mantém concurso em andamento para o preenchimento de 200 vagas de alunos-oficiais da Polícia Militar. As inscrições seguem abertas até 15 de julho.
Os aprovados ingressarão no Curso de Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na capital, com duração de quatro anos e remuneração inicial de R$ 5.460,65 para o cargo de cadete da PM.
Desde o início de 2023, o estado de São Paulo ultrapassou a marca de 16,2 mil policiais formados, sendo deste total, 11,1 mil policiais militares, 4,6 mil civis e 532 técnico-científicos. Também há outros 2,2 mil policiais em formação, além de 5,7 mil vagas em concursos em andamento e outras 6,3 mil autorizadas.