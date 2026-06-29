O militar do Exército, Pedro Henrique Freiman Pereira, de 20 anos, morreu após contrair febre maculosa no último sábado (27). Ele participou de um treinamento na Vila Militar de Jundiaí, localizado às margens da rodovia Anhanguera, dias antes de ser internado em São Paulo, com os sintomas da doença. O Comando do Exército confirmou a informação nesta segunda-feira (29).

Pedro Henrique era aluno do 1º ano do Curso de Formação e Graduação de Sargentos da Escola de Sargentos das Armas (ESA). O Exército informou que ele esteve no 12º Grupo de Artilharia Antiaérea (12º GAAAe), localizado em área de mata, entre os dias 8 e 11 de junho para um exercício de instrução regular e faleceu após realizar o treinamento.

De acordo com o Exército, o local exato do contágio está sendo investigado, pois não há confirmação de que Pedro Henrique tenha sido infectado durante a atividade. Ele apresentou febre e dores no dia 17 de junho e foi transferido para o Hospital Militar de Área de São Paulo após ter o quadro de saúde agravado.