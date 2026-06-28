O Brasil envelhece em ritmo acelerado e essa transformação já começa a mudar a forma como as pessoas escolhem onde viver. Com o aumento da expectativa de vida, famílias menores e um número crescente de idosos que permanecem ativos por mais tempo, cresce também a procura por moradias que ofereçam segurança e autonomia. Em Jundiaí, onde pessoas com mais de 60 anos já representam quase um quinto da população, especialistas afirmam que o mercado imobiliário precisará acompanhar essa nova realidade.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, entre 2010 e 2022, a população brasileira com 65 anos ou mais cresceu 57,4%. Em 2023, pela primeira vez, o número de idosos superou o de jovens entre 15 e 24 anos. A projeção é que, em 2070, pessoas com mais de 60 anos representarão cerca de 37,8% da população brasileira.

Essa mudança demográfica já é percebida em Jundiaí. Um levantamento da consultoria Saber Fazer Marketing & Negócios, apresentado para Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e Região (PROEMPI), mostra que o município possui uma participação de moradores com mais de 60 anos acima da média nacional em todas as faixas etárias entre 60 e 99 anos. Atualmente, esse público representa quase um quinto da população da cidade.