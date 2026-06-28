Jundiaí terminou 2025 com 56.392 pessoas de 18 a 29 anos empregadas. O número soa positivo, mas, ao observar os números, há reflexo de um alerta feito pelo superintendente institucional do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), Rodrigo Dib. Os jovens estão empregados em funções que estão em extinção.

Em Jundiaí, do total jovens de empregados, 10,7% estão na área de controle de materiais e apoio à produção, que engloba de almoxarifes a auxiliares logísticos. Há também 8,5% que atua com vendas e 7,8% que trabalham como embaladores e alimentadores de linha de produção. Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ano-base 2025.

Outro ponto a se observar é o derretimento do poder de compra dos jovens. Embora o salário tenha aumentado, em Jundiaí, nos empregos citados acima, os jovens não somam dois salários mínimos de rendimento mensal. O valor soaria positivo, não fosse a inflação. O consumo das famílias está mais difícil, com juros altos e despesas caras, como alimentação, transporte e energia elétrica, por exemplo. Ou seja, o salário sobe, mas a inflação também.

Cenário construído