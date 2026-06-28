Jundiaí terminou 2025 com 56.392 pessoas de 18 a 29 anos empregadas. O número soa positivo, mas, ao observar os números, há reflexo de um alerta feito pelo superintendente institucional do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), Rodrigo Dib. Os jovens estão empregados em funções que estão em extinção.
Em Jundiaí, do total jovens de empregados, 10,7% estão na área de controle de materiais e apoio à produção, que engloba de almoxarifes a auxiliares logísticos. Há também 8,5% que atua com vendas e 7,8% que trabalham como embaladores e alimentadores de linha de produção. Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ano-base 2025.
Outro ponto a se observar é o derretimento do poder de compra dos jovens. Embora o salário tenha aumentado, em Jundiaí, nos empregos citados acima, os jovens não somam dois salários mínimos de rendimento mensal. O valor soaria positivo, não fosse a inflação. O consumo das famílias está mais difícil, com juros altos e despesas caras, como alimentação, transporte e energia elétrica, por exemplo. Ou seja, o salário sobe, mas a inflação também.
Cenário construído
Segundo o superintendente institucional do Ciee, os jovens enfrentam jornada puxada, tarefas repetitivas e salário abaixo da média nacional. Além disso, as funções desenvolvidas podem não existir daqui a poucos anos.
O Brasil encerrou 2025 com a menor taxa de desemprego da série histórica iniciada em 2012: 5,1%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O país atingiu 103 milhões de pessoas ocupadas. O rendimento médio dos trabalhadores também alcançou o maior nível da série. São, objetivamente, os melhores números do mercado de trabalho brasileiro de toda a história.
Rodrigo Dib, porém, alerta que os dados não são tão bons. "Pesquisa do FGV IBRE baseada em microdados da PNAD Contínua mostra que metade dos jovens de 18 a 24 anos está concentrada em apenas 20 ocupações — balconistas, escriturários, auxiliares de limpeza, caixas, operadores de telemarketing. Funções de baixa complexidade, alta rotatividade e baixo salário. O rendimento médio mensal desse grupo é de R$1.815. A renda média nacional é de R$3.315. Uma diferença de quase 45%."
No primeiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos chegou a 14,9% no primeiro trimestre de 2025 — quase o dobro da média nacional de 7%, segundo o IBGE. E entre 2019 e 2024, a ocupação dos jovens cresceu 4,2%, enquanto a dos adultos de 30 a 59 anos cresceu 8,6%. "O mercado aqueceu. Mas não aqueceu igual para todo mundo."
"Tem ainda um dado que passou quase despercebido no noticiário de janeiro de 2026: o Caged fechou 2025 com 1,27 milhão de empregos formais — queda relevante em relação a 2024, indicando desaceleração no ritmo de criação de empregos formais. O governo celebrou o saldo positivo. A imprensa destacou o recorde de desemprego baixo. Ninguém parou para notar que o mercado formal está desacelerando exatamente no momento em que a automação está acelerando", aponta.
Por outro lado, um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e divulgado nesta última semana revelou que no primeiro trimestre de 2026, entre os 32,9 milhões de jovens entre 14 e 24 anos, a maioria (13,9 milhões) estava ocupada e outros 6,2 milhões estavam fora da escola e do trabalho, pertencendo ao grupo chamado de “nem-nem”.
Futuro sem trajetória?
Rodrigo Dib diz que as oportunidades têm ficado escassas. "Existe um conceito simples na economia do trabalho chamado learning by doing (aprender fazendo). As primeiras funções de uma carreira não existem só para produzir. Existem para formar. O analista júnior que organiza dados aprende a interpretar dados. O redator de entrada aprende a estruturar argumentos. O assistente de atendimento aprende a lidar com pessoas sob pressão. Essas funções são degraus, não destinos. O que está acontecendo agora é que a inteligência artificial chegou exatamente nesse ponto. Não no topo da escada. No primeiro degrau."
Neste cenário, de acordo com análise de economistas do Goldman Sachs, a IA está eliminando 16 mil empregos líquidos por mês nos Estados Unidos. A substituição destrói 25 mil posições mensais; a criação de novas funções repõe apenas 9 mil. Quem absorve o impacto primeiro são os trabalhadores entre 22 e 25 anos, que experimentaram queda de 16% no emprego em funções expostas à IA em menos de três anos.
"Existe uma ironia que precisa ser nomeada: quem está chegando agora ao mercado é a geração mais fluente em inteligência artificial de toda a história do trabalho. São jovens que usam agentes de IA no dia a dia, que constroem projetos com modelos de linguagem, que chegam às empresas já operando ferramentas que seus gestores de 45 anos ainda estão tentando entender. E são exatamente essas pessoas que estão absorvendo o maior impacto da substituição por IA", pontua.
O superintendente institucional do Ciee lembra que não é incapacidade, mas os jovens executam atividades que a IA aprendeu primeiro a executar, que "historicamente serviram de porta de entrada e de escola ao mesmo tempo".
"O Caged de 2025 mostra 1,27 milhão de novos empregos formais. É real. Mas não responde às perguntas que mais importam: que tipo de emprego é esse? Quanto ele paga? Quanto ele ensina? E esse emprego ainda existirá daqui a dez anos?", questiona Rodrigo, lembrando que a taxa de fecundidade diminui e, com o envelhecimento da população, os jovens precisariam ganhar mais, ter mais estabilidade, mas é justamente o oposto que acontece. Neste cenário, o poblema não seria a capacitação, seria a oportunidade.