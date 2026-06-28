A Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) está com inscrições abertas para a 2ª Premiação Cultural de Fotografias – “Jundiaí da Gente – Antes e Depois – Memória, Permanência e Transformação da Cidade”. A iniciativa busca valorizar a fotografia como expressão artística, incentivar a preservação da memória coletiva e destacar o patrimônio cultural do município por meio de registros que conectam passado e presente.

As inscrições seguem até 31 de julho de 2026. O edital completo, com todas as orientações para participação, está disponível no site da Cultura, neste link.

A proposta da premiação é selecionar fotografias contemporâneas produzidas a partir da recriação de imagens históricas de Jundiaí, formando pares comparativos que evidenciem as transformações e permanências da cidade ao longo do tempo.