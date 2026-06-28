A Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) está com inscrições abertas para a 2ª Premiação Cultural de Fotografias – “Jundiaí da Gente – Antes e Depois – Memória, Permanência e Transformação da Cidade”. A iniciativa busca valorizar a fotografia como expressão artística, incentivar a preservação da memória coletiva e destacar o patrimônio cultural do município por meio de registros que conectam passado e presente.
As inscrições seguem até 31 de julho de 2026. O edital completo, com todas as orientações para participação, está disponível no site da Cultura, neste link.
A proposta da premiação é selecionar fotografias contemporâneas produzidas a partir da recriação de imagens históricas de Jundiaí, formando pares comparativos que evidenciem as transformações e permanências da cidade ao longo do tempo.
O concurso será dividido em duas categorias: Jovem, destinada a participantes de 14 a 17 anos, e Geral, voltada a participantes com 18 anos ou mais. As fotografias históricas que servirão de referência estão disponíveis no Anexo I do edital e integram um acervo cedido pelo professor Maurício Ferreira.
Além de estimular a produção fotográfica autoral, a iniciativa contribui para a preservação da memória local, promove a reflexão sobre as transformações urbanas e culturais, incentiva a participação de jovens em ações culturais e valoriza os acervos históricos do município.
Mais do que um concurso, a premiação é um convite para que diferentes olhares revelem como Jundiaí se transforma ao longo do tempo, preservando as marcas de sua história.