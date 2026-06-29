A classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo foi acompanhada de perto por torcedores de Jundiaí na tarde desta segunda-feira (29). A vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Japão reuniu brasileiros em bares, residências e também em espaços públicos, como a Praça da Matriz, que recebeu dezenas de pessoas para acompanhar a partida.
Durante o jogo, a tensão tomou conta dos torcedores após o Japão abrir o placar. No entanto, a reação da Seleção Brasileira no segundo tempo transformou a apreensão em festa, com comemorações a cada gol e muita vibração ao apito final.
Nos bares da cidade, o movimento foi intenso desde antes da bola rolar. Estabelecimentos ficaram lotados e muitos clientes acompanharam o confronto vestidos com camisas da Seleção, criando um clima semelhante ao de grandes decisões.
Quem optou por assistir em casa também reuniu familiares e amigos para acompanhar o duelo. Já na Praça da Matriz, onde um telão transmitiu a partida, o público comemorou a classificação com aplausos, cantos e bandeiras do Brasil após a confirmação da vitória.
Com o resultado, o Brasil segue vivo na disputa pelo hexacampeonato e aumenta a expectativa dos torcedores jundiaienses para o próximo compromisso da equipe no Mundial, mantendo o clima de confiança e entusiasmo na cidade.