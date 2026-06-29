29 de junho de 2026
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RUMO AO HEXA

Brasil vence Japão e avança às oitavas

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Seleção reage após sair atrás e confirma vaga na próxima fase
Seleção reage após sair atrás e confirma vaga na próxima fase

O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (29), a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu o Japão por 2 a 1, de virada, e garantiu presença na próxima fase da competição após um duelo equilibrado.

Os japoneses abriram o placar ainda no primeiro tempo e dificultaram a vida da Seleção. Na etapa final, porém, o Brasil aumentou a intensidade, buscou o empate e conseguiu a virada para confirmar a classificação diante de um adversário que fez forte marcação durante toda a partida.

Com o resultado, a equipe brasileira mantém vivo o sonho do hexacampeonato e segue invicta no torneio. A atuação mostrou poder de reação após o momento de desvantagem e reforçou a confiança do elenco para a sequência da competição.

Agora, o Brasil aguarda a definição do próximo compromisso no Mundial e volta as atenções para a preparação visando a fase eliminatória. A partir deste momento, qualquer tropeço significará a eliminação da disputa pelo título.

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