O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (29), a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu o Japão por 2 a 1, de virada, e garantiu presença na próxima fase da competição após um duelo equilibrado.

Os japoneses abriram o placar ainda no primeiro tempo e dificultaram a vida da Seleção. Na etapa final, porém, o Brasil aumentou a intensidade, buscou o empate e conseguiu a virada para confirmar a classificação diante de um adversário que fez forte marcação durante toda a partida.

Com o resultado, a equipe brasileira mantém vivo o sonho do hexacampeonato e segue invicta no torneio. A atuação mostrou poder de reação após o momento de desvantagem e reforçou a confiança do elenco para a sequência da competição.