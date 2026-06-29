Um homem foi preso por violência doméstica e dano, suspeito de ameaçar a tia de morte e também atear fogo na máquina de lavar dela.

A vítima acionou a Polícia Militar alegando que o sobrinho estava lhe causando problemas.

Segundo ela, houve uma discussão por causa de um relógio de pulso, e após esse desentendimento ele saiu de casa. Mais tarde, porém, ele retornou e ateou fogo na máquina lavar.