29 de junho de 2026
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Sobrinho põe fogo na máquina de lavar da tia e vai preso

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Toda a confusão foi por causa de um relógio de pulso; ele também ameaçou a tia de morte
Toda a confusão foi por causa de um relógio de pulso; ele também ameaçou a tia de morte

Um homem foi preso por violência doméstica e dano, suspeito de ameaçar a tia de morte e também atear fogo na máquina de lavar dela.

A vítima acionou a Polícia Militar alegando que o sobrinho estava lhe causando problemas.

Segundo ela, houve uma discussão por causa de um relógio de pulso, e após esse desentendimento ele saiu de casa. Mais tarde, porém, ele retornou e ateou fogo na máquina lavar.

Os PMs então abordaram o sobrinho, que estava no imóvel. Ele foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado determinou sua prisão em flagrante.

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