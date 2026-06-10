O Estado de São Paulo registrou redução de 30,2% no número de roubos de cargas, no 1º trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado confirma a tendência de queda já observada anteriormente. Em 2025, foram registradas 4.142 ocorrências, uma redução de 25% em relação a 2024, quando houve 5.523 casos. Os dados estão no Boletim Tracker Fecap, que acaba de ser tabulado, analisando os números desde janeiro de 2024 até hoje.

Em Jundiaí, a redução é considerável, de 50,8%, entre 2024 (63) e 2025 (31). No ano retrasado, a cidade era a 14ª com mais casos, entre 18 municípios, mas, no ano passado, passou a ser a 18ª. Ainda no ranking, as cidades de Cubatão (41 ocorrências em 2025) e Limeira (31) entraram no top 20 de 2025, substituindo Cajamar (47 em 2024) e São Vicente (41 em 2024), dois municípios que tiveram redução natural nos registros de ocorrência.