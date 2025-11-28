Alcançar zero registros desse tipo de crime em uma cidade que é rota estratégica de transporte, polo industrial e corredor logístico de alta circulação representa uma ruptura estrutural no padrão criminal, destaca o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo. Jundiaí está situada entre São Paulo e Campinas, dois dos maiores mercados consumidores do país, e é cortada pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes.

O mês de setembro de 2025 foi marcado por um feito histórico para a Segurança Pública de Jundiaí: zero ocorrências de roubo de carga no município, um dos crimes mais traumáticos e violentos registrados no Brasil. Trata-se de uma prática de alto impacto, realizada por quadrilhas organizadas que agem com extrema agressividade. Na maioria dos casos, motoristas são surpreendidos, rendidos sob ameaça de arma de fogo e mantidos em cárcere privado, muitas vezes amarrados, amordaçados ou trancados em porta-malas, enquanto os criminosos transferem a carga para outros veículos. É um modus operandi que expõe trabalhadores a risco real de morte, além de gerar danos emocionais profundos e prejuízos milionários ao setor logístico e produtivo.

“Este resultado de setembro é fruto da combinação de tecnologia, inteligência e ação policial qualificada. Houve reforço no monitoramento de eixos de circulação e integração plena entre Guarda Municipal de Jundiaí e as polícias Civil e Militar, além da análise prévia de pontos sensíveis, com uma atuação coordenada nos horários de maior vulnerabilidade e a consolidação de protocolos táticos específicos para proteção do transporte de cargas”, diz Rigo.

“Estamos falando de um crime que aterroriza os profissionais do transporte de cargas. Zerar esse indicador depois de tantos anos comprova que segurança pública não é acaso, é método, planejamento, tecnologia e cooperação contínua entre as forças de segurança. Esse é um compromisso direto com quem trabalha nas estradas e mantém a economia girando”, contou o secretário Guilherme Balbino Rigo.

Números

Dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) mostram que os roubos de carga caíram 43,1% em Jundiaí nos três primeiros trimestres de 2025, na comparação com igual período do ano passado (de 44 para 25 ocorrências). As estatísticas da Pasta também apontaram queda em outros importantes indicadores criminais na cidade nos nove primeiros meses do ano. Os roubos de veículos diminuíram quase 20%, os furtos de carros, motos e caminhões caíram 17,7%, os roubos em geral reduziram 18,9% e os furtos, 11,8%.