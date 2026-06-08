A decoração especial já chama a atenção de quem circula pelo local. Para o morador de Várzea Paulista, Charlie Davidson Santos, enfeitar uma das principais vias da cidade ajuda a transformar o ambiente e anima a população. “Está muito bonito, já dá para entrar no clima da Copa. E esperança a gente sempre tem”, comentou.

O Centro de Jundiaí já começa a ser tomado pelo clima da Copa do Mundo. As tradicionais bandeirinhas verdes e amarelas enfeitam a rua Barão de Jundiaí e a Praça Governador Pedro de Toledo, pontos tradicionais da Terra da Uva que ganharam um novo colorido.

Ao lado do pai, a pequena Alice dos Santos, de apenas 9 anos, também aprovou a decoração e não escondeu a confiança na Seleção Brasileira. “Eu gostei muito, ficou bem decorado. O Brasil vai ganhar, vai ser campeão”, afirmou a torcedora mirim.

A mãe de Alice, a técnica de enfermagem Ilsabelle Guimarães, destaca que a decoração e as atividades programadas ajudam a criar um ambiente de união e alegria. “Eu acho maravilhoso. Todo mundo fica mais animado, mais esperançoso. É um clima muito gostoso. E acredito que nossa seleção tem chances. Os jogadores estão com muita vontade de vencer”, contou.

Além de contagiar os torcedores, a movimentação também anima quem trabalha no Centro. A artesã Meire Maion já percebe um aumento na circulação de pessoas e espera que o período seja positivo para o comércio. “Os eventos reúnem muitas pessoas, o Centro fica cheio e isso ajuda bastante nas vendas. Além disso, a decoração está linda, o clima está maravilhoso. Agora é torcer para que o Brasil levante a taça”, comentou.

Preparativos entram na reta final