09 de junho de 2026
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CONTAGEM REGRESSIVA

Ruas da região entram no clima da Copa do Mundo

Por Alan Cavalieri |
| Tempo de leitura: 1 min
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Rua Ozias Vieira ganhou um novo visual após força-tarefa da comunidade do Jardim São Camilo, em Jundiaí
Rua Ozias Vieira ganhou um novo visual após força-tarefa da comunidade do Jardim São Camilo, em Jundiaí

A contagem regressiva para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo já mobiliza moradores da região. Em bairros de Jundiaí e Várzea Paulista, ruas e espaços públicos ganharam bandeiras, faixas e enfeites nas cores verde e amarelo, em uma demonstração de união comunitária e expectativa para a estreia do Brasil na competição.

No bairro São Camilo, em Jundiaí, a decoração tomou conta da Rua Ozias Vieira Ramos e também da praça central do bairro. A iniciativa foi organizada pelos próprios moradores, que se reuniram para preparar o local e criar um ambiente de torcida para acompanhar os jogos do Brasil.

Em Várzea Paulista, a movimentação também já é visível na Rua dos Alecrins, no Jardim Bertioga. Assim como no São Camilo, a decoração foi realizada com a participação da comunidade, que transformou a via em um espaço temático para celebrar o início da copa.

Rua dos Alecrins no Jardim Bertioga em Várzea Paulista. Crédito: Motoboy Xororó

A tradição de enfeitar ruas durante a Copa do Mundo segue presente entre os moradores, que agora aguardam a estreia da Seleção Brasileira no próximo sábado (13).

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