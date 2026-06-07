A contagem regressiva para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo já mobiliza moradores da região. Em bairros de Jundiaí e Várzea Paulista, ruas e espaços públicos ganharam bandeiras, faixas e enfeites nas cores verde e amarelo, em uma demonstração de união comunitária e expectativa para a estreia do Brasil na competição.

No bairro São Camilo, em Jundiaí, a decoração tomou conta da Rua Ozias Vieira Ramos e também da praça central do bairro. A iniciativa foi organizada pelos próprios moradores, que se reuniram para preparar o local e criar um ambiente de torcida para acompanhar os jogos do Brasil.

Em Várzea Paulista, a movimentação também já é visível na Rua dos Alecrins, no Jardim Bertioga. Assim como no São Camilo, a decoração foi realizada com a participação da comunidade, que transformou a via em um espaço temático para celebrar o início da copa.