Quem comprar um imóvel não precisará mais depender de análise prévia da prefeitura para resolver a parte burocrática da emissão do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Já quem abrir um negócio de baixo risco poderá receber a licença automaticamente, em procedimentos digitais. Essas são as novas propostas da Prefeitura de Jundiaí para o pacote de modernizações do Código Tributário Municipal, projeto de lei que foi enviado à Câmara Municipal para aprovação.

A proposta mexe em gargalos antigos, divididos em duas grandes frentes:

Para quem compra ou vende imóvel

Uma das principais mudanças diz respeito ao ITBI, o imposto pago na transferência de propriedades. Hoje, parte do processo depende da prefeitura para emitir as guias de pagamento. Com a nova regra, o próprio contribuinte poderá gerar o documento e recolher o imposto, agilizando significativamente o procedimento.