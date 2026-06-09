A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) está com vagas de estágio abertas para estudantes de cursos técnicos e de graduação. Há oportunidades nas áreas de tecnologia da informação, inovação e tecnologia, departamento de graduação e direito da saúde, além da secretaria acadêmica.

Cada vaga possui requisitos próprios relacionados aos cursos aceitos para candidatura. Para participar do processo seletivo, os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail rh@fmj.br.

Detalhes das vagas

O valor da bolsa-auxílio para alunos de cursos técnicos varia de R$ 975,52 a R$ 4.456,06. Já para estudantes de cursos de graduação, o valor da bolsa varia de acordo com o ano letivo cursado, entre R$ 1.456,06 a R$ 2.184,09.