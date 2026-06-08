O Centro de Jundiaí vai ganhar ainda mais vida neste mês de junho. A partir do dia 11, a Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz) será palco de uma programação gratuita pensada para reunir famílias, amigos e visitantes em momentos de lazer, cultura, música e muita torcida na Copa.

Copa no Centro

A largada será dada no dia 11 de junho, com a abertura oficial da Copa do Mundo. A partir das 14h30, o público poderá acompanhar a cerimônia de abertura em um grande telão instalado na Praça da Matriz. Às 16h, será transmitida a partida entre México e África do Sul e, para fechar a programação, às 18h, o grupo Tá In Casa sobe ao palco com muito pagode.

Além do telão, a estrutura contará com espaço gastronômico, atrações culturais e ambiente preparado para receber pessoas de todas as idades.