O Centro de Jundiaí vai ganhar ainda mais vida neste mês de junho. A partir do dia 11, a Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz) será palco de uma programação gratuita pensada para reunir famílias, amigos e visitantes em momentos de lazer, cultura, música e muita torcida na Copa.
Copa no Centro
A largada será dada no dia 11 de junho, com a abertura oficial da Copa do Mundo. A partir das 14h30, o público poderá acompanhar a cerimônia de abertura em um grande telão instalado na Praça da Matriz. Às 16h, será transmitida a partida entre México e África do Sul e, para fechar a programação, às 18h, o grupo Tá In Casa sobe ao palco com muito pagode.
Além do telão, a estrutura contará com espaço gastronômico, atrações culturais e ambiente preparado para receber pessoas de todas as idades.
A emoção continua nos jogos da seleção brasileira. Os torcedores poderão se reunir para acompanhar a estreia do Brasil contra Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h, e também a partida do dia 24 de junho, no mesmo horário. Tudo com entrada gratuita e infraestrutura especial para garantir conforto e segurança ao público.
Festa junina e Sexta no Centro
Entre uma torcida e outra, o clima junino também vai invadir o Centro. No dia 12 de junho, a edição especial do Sexta no Centro começa a partir das 17h e a Praça da Matriz receberá um Festival de Quadrilhas, com apresentações de diversos grupos.
A partir das 20h, a animação continua com o forró da banda Serelepe, prometendo colocar todo mundo para dançar.
O evento também conta com toda a estrutura, espaço gastronômico, banheiro e um ambiente preparado para receber pessoas de todas as idades.
Festival de Atividades do Encerramento do Mês do Meio Ambiente
Como parte da programação de encerramento do Mês do Meio Ambiente, a Prefeitura de Jundiaí promove, no dia 13 de junho, na região central, um festival de atividades gratuitas voltadas à conscientização ambiental. A programação, realizada na Praça da Matriz, Museu Solar do Barão, Espaço Expressa e Centro das Artes, reúne vivências, oficinas, exposições, palestras e ações educativas para públicos de todas as idades.
Entre os destaques estão a exposição “Jundiahy Colonial e Imperial – um olhar para os recursos hídricos da cidade”, o programa “Nascentes 10 anos”, workshop de hortas urbanas, campanha de coleta de resíduos eletrônicos com a Circular Brain e um aulão aberto do Movimento Consciente.
Programação
11 de junho (quinta-feira)
14h30 – Cerimônia de abertura da Copa do Mundo FIFA 2026
16h – Transmissão de México x África do Sul
18h – Show com Tá In Casa
Local: Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz)
12 de junho (sexta-feira)
17h – Festival de Quadrilhas
20h – Show de forró com a banda Serelepe
Local: Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz)
13 de junho
9h às 17h – Festival de Atividades do Encerramento do Mês do Meio Ambiente
Local: Praça da Matriz, Museu Solar do Barão, Espaço Expressa e Centro das Artes
19h – Transmissão de Brasil x Marrocos
Local: Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz)
24 de junho (quarta-feira)
19h – Transmissão de Brasil x Escócia
Local: Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz)
Um Centro cada vez mais vivo
A programação integra um conjunto de ações coordenadas pelo Grupo de Trabalho do Centro (GT Centro), que vem promovendo melhorias e investimentos para tornar a região central mais acolhedora, atrativa e movimentada.
Além da realização de eventos culturais, gastronômicos e de lazer, as iniciativas incluem melhorias na mobilidade urbana, reforço da iluminação pública, manutenção constante dos espaços e qualificação das áreas de convivência.