A partir do dia 15 de junho a Prefeitura de Itupeva abre inscrições para o Cadastro Municipal de Habitação. A iniciativa visa a organização da demanda por moradias no município, além da atualização de dados para apoio futuro de programas habitacionais.

O trabalho será coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social até o dia 15 de julho. Além do cadastramento, também será organizado um banco de dados com a finalidade de atualizar a situação das famílias que necessitam de atendimento habitacional.

Os dados serão utilizados pela Prefeitura para futuras seleções, não sendo o cadastro uma garantia de acesso imediato a unidades habitacionais. A Prefeitura irá ordenar os atendimentos de maneira gradativa, com programas seguindo critérios próprios, respeitando a legislação.

Quem pode participar?