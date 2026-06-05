05 de junho de 2026
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Itupeva abre cadastro habitacional a partir de 15 de junho


| Tempo de leitura: 2 min
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Cadastramento vai organizar a situação das famílias que buscam conquistar a casa própria
Cadastramento vai organizar a situação das famílias que buscam conquistar a casa própria

A partir do dia 15 de junho a Prefeitura de Itupeva abre inscrições para o Cadastro Municipal de Habitação. A iniciativa visa a organização da demanda por moradias no município, além da atualização de dados para apoio futuro de programas habitacionais.

O trabalho será coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social até o dia 15 de julho. Além do cadastramento, também será organizado um banco de dados com a finalidade de atualizar a situação das famílias que necessitam de atendimento habitacional.

Os dados serão utilizados pela Prefeitura para futuras seleções, não sendo o cadastro uma garantia de acesso imediato a unidades habitacionais. A Prefeitura irá ordenar os atendimentos de maneira gradativa, com programas seguindo critérios próprios, respeitando a legislação.

Quem pode participar?

A maior dúvida é de quem espera conquistar a casa própria e não sabe se os critérios são compatíveis com as condições exigidas por lei. A Prefeitura de Itupeva informa que para se cadastrar, a família interessada precisa ter renda mensal bruta de até três salários mínimos, além de estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com dados cadastrais atualizados.

Será necessário ainda a comprovação de residência em Itupeva há pelo menos cinco anos e nenhum integrante da família poderá ter imóvel registrado no próprio nome. Além disso, para ter direito ao cadastro não é possível ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais.

Documentação

As famílias interessadas devem apresentar os seguintes documentos para cadastro:

  • Documento com foto, como RG, CIN ou equivalente;
  • CPF de todos os membros da família;
  • Certidão de nascimento ou casamento;
  • Título de eleitor;
  • Comprovante de residência;
  • Comprovante de renda familiar bruta;
  • Três últimos holerites ou extrato previdenciário;
  • Comprovante de inscrição no CadÚnico atualizado nos últimos dois anos (para saber mais sobre o Cadastro Único, consulte a página oficial do Governo Federal sobre o CadÚnico).

Serviço

Cadastro Municipal de Habitação em Itupeva
Data: 15 de junho a 15 de julho;
Local: Parque da Cidade, Avenida Emílio Chechinato, 706, Jardim Samambaia;
Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 16h;
Atendimento: Somente presencial – necessário a apresentação dos documentos exigidos.

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