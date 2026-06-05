05 de junho de 2026
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EM CAMPINAS

Homem fica gravemente ferido em acidente na rodovia Dom Pedro I

Por Da redação | Artesp
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Artesp
O motorista foi socorrido por equipes da concessionária e levado ao hospital da Unicamp
O motorista foi socorrido por equipes da concessionária e levado ao hospital da Unicamp

O motorista de um caminhão ficou gravemente ferido ao se envolver em um acidente na rodovia Dom Pedro I, em Campinas. Ele foi socorrido por equipes da concessionária responsável pela via e encaminhado ao hospital da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista do caminhão trafegava pela rodovia no sentido interior/capital quando bateu na traseira de uma carreta, parando os dois veículos na pista de rolamento.

Ainda de acordo com a Artesp, o motorista da carreta não sofreu ferimentos. Os motivos do acidente serão apurados pela perícia técnica. A rodovia permanece com trânsito congestionado entre os quilômetros 130 ao 133, na faixa 3 de rolamento. A recomendação é para que motoristas redobrem a atenção pelo trecho.

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