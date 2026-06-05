Termina na segunda-feira (8) o período de inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) para o segundo semestre de 2026. O prazo limite para os interessados se inscreverem se encerram às 20h.

As Fatecs oferecem 18.505 vagas, sendo 13.875 para ingresso via vestibular e 4.630 destinadas aos candidatos do Provão Paulista. Para concorrer a uma das vaga o candidato precisa ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula, comprove a conclusão do curso.

Quem não atende a estes requisitos pode participar do processo seletivo como treineiro.

Inscrição