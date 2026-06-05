Termina na segunda-feira (8) o período de inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) para o segundo semestre de 2026. O prazo limite para os interessados se inscreverem se encerram às 20h.
As Fatecs oferecem 18.505 vagas, sendo 13.875 para ingresso via vestibular e 4.630 destinadas aos candidatos do Provão Paulista. Para concorrer a uma das vaga o candidato precisa ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula, comprove a conclusão do curso.
Quem não atende a estes requisitos pode participar do processo seletivo como treineiro.
Inscrição
A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site oficial. Para participar do exame, o candidato deve ler atentamente o Manual do Candidato, preencher a ficha de inscrição com informações pessoais e responder ao questionário socioeconômico. É possível optar pelo uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, 2024 ou 2025, desde que informado corretamente o número de inscrição.
Ao preencher o formulário, o candidato irá escolher um curso como primeira opção e outro como segunda opção, em qualquer Fatec e período. A taxa de inscrição é de R$90 e pode ser paga em dinheiro, nas agências bancárias, via internet banking ou cartão de crédito, pela ferramenta Getnet. A inscrição só será confirmada após a compensação do pagamento. As provas serão aplicadas no dia 28 de junho, às 13horas.
As Fatecs disponibilizam computadores com acesso à internet para os candidatos que quiserem se inscrever no Vestibular. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para obter mais informações.
Pontuação Acrescida
O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede bônus de 3% para candidatos autodeclarados afrodescendentes, 10% para quem cursou integralmente o Ensino Médio em escola pública, ou 13% no caso de acumulação dos dois critérios.
Cabe ao candidato verificar na Portaria do Vestibular se tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.