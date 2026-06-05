05 de junho de 2026
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NO CONDOMÍNIO

Mulher pede ajuda na portaria alegando ter sido agredida

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
O delegado determinou a prisão em flagrante do marido
O delegado determinou a prisão em flagrante do marido

Uma mulher pediu ajuda na portaria do condomínio onde mora, no Jardim Messina, em Jundiaí, no final da noite desta quinta-feira (4), alegando que havia sido agredida pelo marido. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito.

Na presença dos policiais militares do 11º Batalhão, a vítima contou que o marido a agrediu por desconfiar que ela estaria o traindo. Em contato com o suspeito, ele afirmou que houve uma discussão porque havia comunicado à esposa que queria se separar, mas ela não aceitou.

A briga, inclusive, foi presenciada pela filha do casal, de apenas 10 anos.

Ambos foram conduzidos à delegacia, onde o delegado determinou a prisão em flagrante do marido.

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