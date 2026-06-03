03 de junho de 2026
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CATEGORIA INFANTIL C

Ginástica artística de Itatiba conquista ouro por equipes 

Por Da redação | Prefeitura de Itatiba
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitória em dobro com duas equipes campeãs, além de 15 medalhas individuais no Regional
Vitória em dobro com duas equipes campeãs, além de 15 medalhas individuais no Regional

A equipe de ginástica artística da Secretaria de Esportes de Itatiba é ouro por equipes na categoria Infantil C. A conquista consagrada foi no fim de semana e a vitória foi em dobro: com as equipes 1 e 2, ambas campeãs em Hortolândia na primeira etapa da Liga Regional desta categoria.

A equipe 1 é formada pelas atletas Antonela Bueno, Beatriz Albino, Giovana Pupo, Manuella Antiquera, Maria Eduarda Cruz, Sophia Ribeiro e Isabelly Martins. Já a equipe 2 tem no elenco as ginastas Aimê Katsumi, Emanuelly Fontana, Gabriela Carvalho, Giovana Carvalho, Lais Gonçalves, Rafaela Souza e Yasmin Bianchini.

Destaques individuais

A conquista também chegou para Itatiba no individual. Pela equipe 1, Antonella Bueno ficou com o bronze na trave; Giovana Pupo conquistou bronze nas paralelas, ouro na trave, bronze no solo e bronze no individual geral; e Isabelly Martins levou ouro no salto, prata nas paralelas e ouro no individual geral.

Pela equipe 2, Emanuelly Fontana ficou com bronze nas paralelas; Gabriela N.Carvalho com bronze no solo; Giovana Carvalho com bronze na trave; Rafaela Souza com prata nas paralelas, ouro na trave e bronze no individual geral; e Yasmin Bianchini com a prata no solo.

Liga Regional

A conquista do final de semana vem a somar com os demais resultados do último mês da seleção principal que conquistou bronze por equipes em Paulínia e das iniciantes, também medalhistas em salto, em abril, na primeira etapa da Liga Regional da categoria.

As aulas de Ginástica Artística são realizadas no Polo Esportivo Antonio Rabechi – o Polo Oeste, localizado à rua Carlos Busca - 80, no Bela Vista. O telefone para contato é o (11) 4538-5793.

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