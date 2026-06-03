03 de junho de 2026
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ATENÇÃO NAS ESTRADAS

Vai viajar? Bandeirantes e Anhanguera estão congestionadas

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Algumas vias registram trânsito lento devido ao fluxo de veículos
Algumas vias registram trânsito lento devido ao fluxo de veículos

O fluxo de veículos nas rodovias que cortam o Estado de São Paulo já é intenso na saída para o feriado de Corpus Christi, com expectativa de mais de 20 milhões circulando até segunda-feira (8). A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) já apresenta trânsito lento, especialmente nos corredores do sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Vai pegar estrada ainda hoje (3) para curtir o feriado prolongado? Confira a situação dos principais da RMJ e de acesso ao litoral paulista neste momento:

Rodovia Anhanguera (SP-330):

Pista sentido Sul (Interior - Capital) com tráfego intenso e lento em Jundiaí na pista Expressa devido a congestionamento. Tempo previsto de 41 minutos. Km inicial: 59 / Km final: 67;

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348):

Pista sentido Sul (Interior - Capital) com tráfego intenso e lento em Itupeva na pista Expressa devido a congestionamento. Tempo previsto de 10 minutos. Km inicial: 61 / Km final: 70;

Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego lento em Jundiaí na pista Expressa devido a tráfego intenso. Tempo previsto de 15 minutos. Km inicial: 74 / Km final: 58

Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego lento em Campinas na pista Expressa devido a tráfego intenso. Tempo previsto de 10 minutos. Km inicial: 11 / Km final: 97;

Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300):

Tráfego flui com lentidão devido ao alto fluxo de veículos na pista, sentido sistema Anhanguera-Bandeirantes e também no sentido Itu.

Rodovia Adalberto Panzan (SPI-102/330):

Tráfego flui normalmente, sem anormalidade.

Rodoanel Mário Covas (SP-021):

Sentido Bandeirantes - Tráfego flui normalmente, lento devido ao fluxo de veículos, mas sem anormalidade;
Sentido litoral - Pista sentido Litoral com tráfego congestionado em Embu das Artes na pista Expressa. km inicial: 16 / km final: 29.

Rodovia dos Imigrantes (SP 160):

Sentido litoral - Pista sentido Litoral com tráfego congestionado por excesso de veículos. km inicial: 67 / km final: 70.

Rodovia Anchieta (SP 150):

Km 64 - Km 61 - Congestionado por excesso de veículos sentido São Paulo;

Km 19 a 17 - Congestionado por excesso de veículos sentido São Paulo.

Fernão Dias (BR-381):

Tráfego flui normalmente, lento devido ao fluxo de veículos, mas sem anormalidade;

Orientação

A Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas evitem transitar pelas rodovias que cortam o Estado de São Paulo no horário de pico nos próximos dias. Caso não seja possível, a recomendação é para que a atenção seja redobrada e que a paciência seja ainda maior com intuito de se evitar acidentes e problemas de ordem maior no trânsito.

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