O fluxo de veículos nas rodovias que cortam o Estado de São Paulo já é intenso na saída para o feriado de Corpus Christi, com expectativa de mais de 20 milhões circulando até segunda-feira (8). A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) já apresenta trânsito lento, especialmente nos corredores do sistema Anhanguera-Bandeirantes.
Vai pegar estrada ainda hoje (3) para curtir o feriado prolongado? Confira a situação dos principais da RMJ e de acesso ao litoral paulista neste momento:
Rodovia Anhanguera (SP-330):
Pista sentido Sul (Interior - Capital) com tráfego intenso e lento em Jundiaí na pista Expressa devido a congestionamento. Tempo previsto de 41 minutos. Km inicial: 59 / Km final: 67;
Rodovia dos Bandeirantes (SP-348):
Pista sentido Sul (Interior - Capital) com tráfego intenso e lento em Itupeva na pista Expressa devido a congestionamento. Tempo previsto de 10 minutos. Km inicial: 61 / Km final: 70;
Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego lento em Jundiaí na pista Expressa devido a tráfego intenso. Tempo previsto de 15 minutos. Km inicial: 74 / Km final: 58
Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego lento em Campinas na pista Expressa devido a tráfego intenso. Tempo previsto de 10 minutos. Km inicial: 11 / Km final: 97;
Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300):
Tráfego flui com lentidão devido ao alto fluxo de veículos na pista, sentido sistema Anhanguera-Bandeirantes e também no sentido Itu.
Rodovia Adalberto Panzan (SPI-102/330):
Tráfego flui normalmente, sem anormalidade.
Rodoanel Mário Covas (SP-021):
Sentido Bandeirantes - Tráfego flui normalmente, lento devido ao fluxo de veículos, mas sem anormalidade;
Sentido litoral - Pista sentido Litoral com tráfego congestionado em Embu das Artes na pista Expressa. km inicial: 16 / km final: 29.
Rodovia dos Imigrantes (SP 160):
Sentido litoral - Pista sentido Litoral com tráfego congestionado por excesso de veículos. km inicial: 67 / km final: 70.
Rodovia Anchieta (SP 150):
Km 64 - Km 61 - Congestionado por excesso de veículos sentido São Paulo;
Km 19 a 17 - Congestionado por excesso de veículos sentido São Paulo.
Fernão Dias (BR-381):
Tráfego flui normalmente, lento devido ao fluxo de veículos, mas sem anormalidade;
Orientação
A Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas evitem transitar pelas rodovias que cortam o Estado de São Paulo no horário de pico nos próximos dias. Caso não seja possível, a recomendação é para que a atenção seja redobrada e que a paciência seja ainda maior com intuito de se evitar acidentes e problemas de ordem maior no trânsito.