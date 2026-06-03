03 de junho de 2026
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OBRAS TIC EIXO NORTE

Linha 7-Rubi terá alterações operacionais no feriado

Por Da redação | Tic Trens
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Tic Trens
Intervenções serão realizadas nesta quinta (4), entre as estações Lapa e Piqueri, para melhorias na infraestrutura da rede aérea
Intervenções serão realizadas nesta quinta (4), entre as estações Lapa e Piqueri, para melhorias na infraestrutura da rede aérea

Moradores de Jundiaí e região devem ficar atentos nesta quinta-feira (4). A operação dos trens terá alterações entre as estações Lapa e Piqueri para a realização de serviços de modernização na infraestrutura da rede área.

Nestas duas estações os trens circularão em via única e o embarque e desembarque serão realizados pela mesma plataforma em ambos os sentidos. Os intervalos médios entre os trens seguem os habituais praticados aos domingos: de 15 minutos entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Francisco Morato e de 30 minutos entre Francisco Morato e Jundiaí.

As orientações aos passageiros serão realizadas por meio de cartazes informativos e avisos sonoros nos trens e nas estações, assim como por agentes de atendimento e segurança. Entre sexta-feira (5) e domingo (7), a circulação dos trens da Linha 7-Rubi ocorrerá sem alterações.

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