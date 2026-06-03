A Prefeitura de Cabreúva informa que as inscrições para as moradias populares do CDHU no município (Empreendimento Cabreúva-C) estão abertas até o dia 10 de junho. Ao todo, serão disponibilizadas 100 moradias de interesse social por meio do Programa de Parceria com Municípios.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da CDHU (www.cdhu.sp.gov.br), até as 17h do dia 10 de junho. As moradias terão 53,03 m² de área útil, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, e serão construídas na avenida Claudio Giannini, no Colina.

Poderão participar famílias com renda mensal entre 1 salário mínimo federal (R$ 1.640,00) e até 10 salários mínimos estaduais (R$ 18.743,60), desde que comprovem pelo menos cinco anos de residência em Cabreúva ou, para quem mora fora, cinco anos de trabalho no município. Também é necessário não possuir imóvel e não ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais da CDHU.