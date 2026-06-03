A Prefeitura de Cabreúva informa que as inscrições para as moradias populares do CDHU no município (Empreendimento Cabreúva-C) estão abertas até o dia 10 de junho. Ao todo, serão disponibilizadas 100 moradias de interesse social por meio do Programa de Parceria com Municípios.
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da CDHU (www.cdhu.sp.gov.br), até as 17h do dia 10 de junho. As moradias terão 53,03 m² de área útil, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, e serão construídas na avenida Claudio Giannini, no Colina.
Poderão participar famílias com renda mensal entre 1 salário mínimo federal (R$ 1.640,00) e até 10 salários mínimos estaduais (R$ 18.743,60), desde que comprovem pelo menos cinco anos de residência em Cabreúva ou, para quem mora fora, cinco anos de trabalho no município. Também é necessário não possuir imóvel e não ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais da CDHU.
O edital prevê cotas específicas para diferentes grupos:
- 10 moradias para famílias com renda acima de 5 até 10 salários mínimos;
- 7 moradias para pessoas com deficiência;
- 5 moradias para idosos;
- 15 moradias destinadas a policiais e servidores vinculados ao Programa Moradia Segura;
- vagas para indivíduos sós;
- demais unidades destinadas à demanda geral.
Para participar, o interessado deverá preencher o formulário eletrônico (no site da CDHU) com informações pessoais, renda familiar, endereço, telefone e e-mail válido. Após a conclusão da inscrição, será enviado um comprovante com o número de cadastro.
A seleção das famílias será realizada por sorteio, que poderá ocorrer de forma eletrônica ou presencial, conforme definição da CDHU. A lista final dos inscritos aptos e a data do sorteio serão divulgadas posteriormente nos canais oficiais da companhia.
A prefeitura orienta que os interessados leiam atentamente o edital completo antes de realizar a inscrição, verificando se atendem a todos os critérios exigidos para participação no programa habitacional.
A prefeitura informa ainda que aqueles que tiverem dificuldades de acesso à internet podem procurar o Paço Municipal (Prefeitura - Centro), o Centro Administrativo ou a Casa da Juventude, no Jacaré.
Tem dúvidas, acesse material da Prefeitura de Cabreúva com perguntas e respostas, neste link. Outras dúvidas? Ligue para o plantão do Alô CDHU - 0800 000 2348.