A atleta Gislaine Cristina de Sá, do Time Jundiaí, teve homologado seu segundo recorde paulista master em 2026. Desta vez, a marca foi alcançada na prova dos 400 metros com barreiras, na categoria de 40 a 44 anos, durante a 4ª etapa do Circuito Open de Atletismo, realizada em São Paulo.

Com o tempo de 1 minuto e 26 segundos, a atleta superou o recorde anterior em 18 segundos. O resultado reforça a boa temporada de Gislaine, que já havia estabelecido um recorde estadual no salto com vara neste ano.

A prova dos 400 metros com barreiras é considerada uma das mais exigentes do atletismo por combinar velocidade, resistência e precisão técnica. O percurso conta com dez barreiras distribuídas ao longo da pista, exigindo dos competidores controle de ritmo e adaptação constante durante a corrida.