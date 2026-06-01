A atleta Gislaine Cristina de Sá, do Time Jundiaí, teve homologado seu segundo recorde paulista master em 2026. Desta vez, a marca foi alcançada na prova dos 400 metros com barreiras, na categoria de 40 a 44 anos, durante a 4ª etapa do Circuito Open de Atletismo, realizada em São Paulo.
Com o tempo de 1 minuto e 26 segundos, a atleta superou o recorde anterior em 18 segundos. O resultado reforça a boa temporada de Gislaine, que já havia estabelecido um recorde estadual no salto com vara neste ano.
A prova dos 400 metros com barreiras é considerada uma das mais exigentes do atletismo por combinar velocidade, resistência e precisão técnica. O percurso conta com dez barreiras distribuídas ao longo da pista, exigindo dos competidores controle de ritmo e adaptação constante durante a corrida.
Segundo Gislaine, o resultado ganha ainda mais relevância por marcar seu retorno à prova após seis anos. A atleta destacou a importância do planejamento mental e da preparação técnica para alcançar o desempenho que resultou na quebra do recorde estadual.
A expectativa da equipe é que a marca seja novamente superada nas próximas competições. O próximo desafio de Gislaine será o Campeonato Adulto de Atletismo, marcado para o dia 20 de junho. A atleta conta com apoio da Clínica Ortogen e segue focada na busca por novos resultados expressivos.