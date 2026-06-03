A Prefeitura de Itatiba informa que, a partir da próxima segunda-feira (8), passa a valer a segunda e última etapa de implantação do sistema de estacionamento rotativo pago – Zona Azul – na região central da cidade e adjacências.

Nesta fase, serão incluídas mais 30 áreas, sendo 29 em vias públicas e todo o estacionamento do Mercado Municipal Dona Lica. A partir da próxima segunda, tanto novas vias quanto trechos novos de ruas onde já vigorava a Zona Azul passam a contar com o sistema de estacionamento rotativo. O Departamento de Mobilidade e Trânsito da Secretaria de Obras destaca que o sistema contará com 1.724 vagas regulamentadas, conforme previsto no projeto de implantação.

A primeira etapa, iniciada em abril último, contemplou cerca de 600 vagas. Agora em junho, mais de mil outras vagas passarão a integrar o sistema, ampliando a rotatividade dos espaços de estacionamento e facilitando o acesso ao comércio, serviços, órgãos públicos e demais atividades da área central.

Maior circulação de veículos