A Prefeitura de Itatiba informa que, a partir da próxima segunda-feira (8), passa a valer a segunda e última etapa de implantação do sistema de estacionamento rotativo pago – Zona Azul – na região central da cidade e adjacências.
Nesta fase, serão incluídas mais 30 áreas, sendo 29 em vias públicas e todo o estacionamento do Mercado Municipal Dona Lica. A partir da próxima segunda, tanto novas vias quanto trechos novos de ruas onde já vigorava a Zona Azul passam a contar com o sistema de estacionamento rotativo. O Departamento de Mobilidade e Trânsito da Secretaria de Obras destaca que o sistema contará com 1.724 vagas regulamentadas, conforme previsto no projeto de implantação.
A primeira etapa, iniciada em abril último, contemplou cerca de 600 vagas. Agora em junho, mais de mil outras vagas passarão a integrar o sistema, ampliando a rotatividade dos espaços de estacionamento e facilitando o acesso ao comércio, serviços, órgãos públicos e demais atividades da área central.
Maior circulação de veículos
A Zona Azul tem como objetivo aumentar a oferta de vagas para motoristas que utilizam a região central diariamente, promovendo maior circulação de veículos e contribuindo para a organização do trânsito. Com a ampliação, a expectativa é oferecer ainda mais oportunidades de estacionamento de curta duração, beneficiando consumidores, comerciantes e prestadores de serviços.
Para facilitar o acesso, além do aplicativo oficial, a população conta com diversos pontos físicos credenciados para compra de créditos e regularização do estacionamento. O número de monitores de trânsito – equipe de apoio que dá informações diretamente nas ruas, também será aumentado, chegando a dez.
Novas áreas com Zona Azul a partir de 8 de junho:
- Mercado Municipal Dona Lica (todo o estacionamento)
- Rua Luiz Scavone (trecho entre a av. Antonio Galvão de Camargo e av. Nair Soares de Macedo Fattori)
- Avenida Vinte e Nove de Abril (trecho entre a rua Wilma Schipano Bernardi e av. Marechal Castelo Branco)
- Rua Eugênio Passos (trecho entre a rua Rangel Pestana e av. Marechal Deodoro)
- Rua Comendador Franco (trecho entre a av. Marechal Deodoro e rua Angelo Faccioni)
- Avenida Independência (trecho entre a av. Maria de Lourdes Abreu e av. Marechal Deodoro)
- Rua Benjamin Constant (trecho entre a av. Marechal Deodoro e rua Piza e Almeida)
- Rua Campos Salles (trecho entre a rua Florêncio Pupo e av. Marechal Deodoro)
- Travessa Monsenhor Kolly (trecho entre a rua Soares Muniz e rua Campos Salles)
- Rua Soares Muniz (trecho entre a rua Florêncio Pupo e travessa Monsenhor Kolly)
- Rua Piza e Almeida (trecho entre a rua Benjamin Constant e rua Comendador Franco)
- Rua Florêncio Pupo (trecho entre a rua Campos Salles e rua Benjamin Constant)
- Rua Dr. Aguiar Pupo (trecho entre a rua Benjamin Constant e rua Assembleia de Deus)
- Avenida Prudente de Moraes (trecho entre a travessa Antenor Moreira e rua Alfredo Massaretti)
- Rua Rangel Pestana (trecho entre a rua Campos Salles e rua Eugênio Passos)
- Rua Coronel Camilo Pires (trecho entre a av. Nair Soares de Macedo Fattori e rua Campos Salles)
- Rua Rui Barbosa (trecho entre a rua Coronel Camilo Pires e rua Campos Salles)
- Avenida Marechal Deodoro (trecho entre a rua Comendador Franco e av. Senador Lacerda Franco)
- Rua Aristides Lobo (trecho entre a alameda Senador Paulo Abreu e av. Senador Lacerda Franco)
- Avenida Senador Lacerda Franco (trecho entre a av. Marechal Deodoro e rua Aristides Lobo)
- Rua Domingos Pretti (trecho entre a av. Vinte e Nove de Abril e av. Luiz Scavone)
- Alameda Senador Paulo Abreu (trecho entre a rua Aristides Lobo e av. Maria de Lourdes Abreu)
- Avenida Marechal Castelo Branco (trecho entre a av. Vinte e Nove de Abril e travessa Trajano de Moura)
- Rua Crescêncio da Silveira Pupo (trecho entre a av. Expedicionários Brasileiros e rua Dr. Luis de Mattos Pimenta)
- Rua Antonio Leone (trecho entre rua Dr. Jorge Tibiriçá e rua Comendador Franco)
- Rua Benjamin Constant (trecho entre rua Antonio Alves e rua Campos Salles)
- Rua Antonio Alves (trecho entre a av. Barão de Itapema e rua Benjamin Constant)
- Rua Professor Britto (trecho entre a av. Barão de Itapema e rua Benjamin Constant)
- Rua José Gabriel (trecho entre a av. Barão de Itapema e rua Benjamin Constant)
- Avenida Expedicionários Brasileiros (trecho entre a av. Maria de Lourdes Abreu e av. Marechal Deodoro)
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