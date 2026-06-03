Nesta semana, a nova etapa tem início com a execução das estacas, que compõem a fundação do viaduto, transmitindo os esforços da via férrea ao solo e garantindo o suporte ao viaduto.

As obras do projeto TIC Eixo Norte avançam em Vinhedo, no interior de São Paulo, com o início da construção do primeiro viaduto ferroviário que integra a reorganização e adequação do sistema viário do município.

A conclusão desta etapa permitirá o avanço das próximas fases construtivas da estrutura, incluindo a continuidade dos serviços preparatórios para implantação das futuras vias férreas.

O projeto TIC Eixo Norte é estruturado em três serviços integrados: o Trem Intercidades (TIC), que ligará São Paulo a Campinas; o Trem Intermetropolitano (TIM), entre Jundiaí e Campinas; e a modernização da Linha 7-Rubi. O TIC será o primeiro trem de média velocidade do Brasil, com operação prevista para 2031 e velocidade de até 140 km/h. Já o TIM, previsto para 2029, atenderá os municípios de Louveira, Vinhedo e Valinhos.

As obras tiveram início no fim de março e seguem em andamento de forma gradual no trecho entre Campinas e Jundiaí, com frentes distintas de execução conforme o cronograma previsto.