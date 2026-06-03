03 de junho de 2026
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JUNDIAÍ

Ladrão procurado pela Justiça é preso pelo Apoio Tático

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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Ele foi conduzido ao DP, onde foi dado cumprimento ao mandado
Ele foi conduzido ao DP, onde foi dado cumprimento ao mandado

Guardas municipais de Apoio Tático capturaram um homem procurado por furto, na Vila Esperança, em Jundiaí, na tarde desta terça-feira (2).

Os GMs Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos faziam patrulhamento em área de tráfico de drogas, quando suspeitaram de um homem. Ele, por sua vez, correu ao avistar a viatura e invadiu um condomínio, onde acabou detido.

Em consulta aos seus dados pessoais, os guardas descobriram um mandado de prisão em aberto.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento à ordem da Justiça.

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