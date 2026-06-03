Guardas municipais de Apoio Tático capturaram um homem procurado por furto, na Vila Esperança, em Jundiaí, na tarde desta terça-feira (2).

Os GMs Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos faziam patrulhamento em área de tráfico de drogas, quando suspeitaram de um homem. Ele, por sua vez, correu ao avistar a viatura e invadiu um condomínio, onde acabou detido.

Em consulta aos seus dados pessoais, os guardas descobriram um mandado de prisão em aberto.