Guardas municipais de Apoio Tático capturaram um homem procurado por furto, na Vila Esperança, em Jundiaí, na tarde desta terça-feira (2).
Os GMs Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos faziam patrulhamento em área de tráfico de drogas, quando suspeitaram de um homem. Ele, por sua vez, correu ao avistar a viatura e invadiu um condomínio, onde acabou detido.
Em consulta aos seus dados pessoais, os guardas descobriram um mandado de prisão em aberto.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento à ordem da Justiça.