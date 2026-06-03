Em um momento histórico para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, com a recém-empossada comandante geral da corporação, coronel Glauce Anselmo Cavalli, em abril deste ano, a PM de Jundiaí também terá uma mulher no mais alto posto. A partir da próxima semana, a tenente-coronel Fabiana Cristina Pane Colonello assume o 49° Batalhão, responsável por três Companhias e pelo policiamento de sete cidades, incluindo Jundiaí (área da 1ª Cia), hoje liderada pelo capitão Iuri Rocha.

Promovida recentemente ao posto de tenente-coronel, Fabiana Pane deixa a função de subcomandante do 11º Batalhão, onde atuava até então, para assumir o novo desafio à frente do 49º BPM/I.

A nomeação também marca o retorno de uma mulher ao comando da unidade após oito anos. A última oficial a ocupar o cargo foi a coronel Carla Basson, que comandou o batalhão entre julho de 2017 e junho de 2018, antes de assumir o comando do 11º BPMi.