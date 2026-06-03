Em um momento histórico para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, com a recém-empossada comandante geral da corporação, coronel Glauce Anselmo Cavalli, em abril deste ano, a PM de Jundiaí também terá uma mulher no mais alto posto. A partir da próxima semana, a tenente-coronel Fabiana Cristina Pane Colonello assume o 49° Batalhão, responsável por três Companhias e pelo policiamento de sete cidades, incluindo Jundiaí (área da 1ª Cia), hoje liderada pelo capitão Iuri Rocha.
Promovida recentemente ao posto de tenente-coronel, Fabiana Pane deixa a função de subcomandante do 11º Batalhão, onde atuava até então, para assumir o novo desafio à frente do 49º BPM/I.
A nomeação também marca o retorno de uma mulher ao comando da unidade após oito anos. A última oficial a ocupar o cargo foi a coronel Carla Basson, que comandou o batalhão entre julho de 2017 e junho de 2018, antes de assumir o comando do 11º BPMi.
EXPERIÊNCIA
Ao longo de sua carreira na PM, a Fabiana Pane acumulou experiências em diferentes áreas estratégicas da corporação. Entre os destaques de sua trajetória, atuou no 3º Batalhão de Polícia Rodoviária (3º BPRv), unidade especializada na malha viária paulista, e no 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior (11º BPM/I).
Sua sólida formação técnica e intelectual inclui especializações de grande relevância na instituição. A comandante possui os Cursos de Especialização Profissional (CEP) em Inteligência Policial, ferramenta crucial para o planejamento estratégico e combate à criminalidade; em Policiamento de Trânsito Rodoviário; e em Comunicação Social. Essa última expertise foi consolidada durante seu período de atuação no Centro de Comunicação Social da Polícia Militar (C Com Soc), órgão responsável pela gestão da imagem institucional e relacionamento com a mídia em todo o Estado.
À frente do 49º BPM/I, a comandante traz sua bagagem de gestão e inteligência técnico-operacional para potencializar as ações de policiamento preventivo e garantir o bem-estar e a tranquilidade dos municípios sob a circunscrição do batalhão.
COM A PALAVRA, A COMANDANTE
"É com elevada honra, senso de responsabilidade e profundo compromisso institucional que assumo o comando do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior, após minha promoção ao posto de Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
A designação para esta relevante função traduz a confiança depositada pelo Comando Regional, na pessoa do Coronel PM Takahashi, bem como da própria Instituição, a qual tenho a honra de servir. Recebo esta missão com espírito de continuidade, respeito à história da Unidade construída por todos que ali serviram e determinação em fortalecer ainda mais seus resultados operacionais.
O 49º BPM/I, responsável pela segurança pública nos municípios de Jundiaí, Itatiba, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Louveira, Jarinu e Morungaba, possui papel estratégico na preservação da ordem pública e na proteção da sociedade. Nesse contexto, reafirmo meu compromisso com a manutenção e o aprimoramento da redução dos indicadores criminais, por meio de ações pautadas em inteligência, comunicação estratégica e integração.
Destaco, na intensificação das atividades de inteligência policial, o foco no enfrentamento qualificado ao crime organizado, visando desarticular estruturas criminosas e aumentar a eficácia das ações operacionais. Paralelamente, dedicaremos especial atenção ao fortalecimento da polícia comunitária, buscando ampliar a proximidade com a população e aprimorar a percepção de segurança, elemento fundamental para a confiança nas instituições. Nesse sentido a confiança da sociedade possibilitará melhores condições para o enfrentamento à violência doméstica, com atuação sensível, técnica e integrada, garantindo proteção às vítimas e responsabilização dos agressores, em consonância com os valores de dignidade humana e justiça social.
Outro importante eixo a ser trabalhado é a valorização do policial militar, profissional de segurança pública, em busca de promover o aprimoramento profissional contínuo e garantir sua motivação para a missão desempenhada.
Vivemos um momento histórico na Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a liderança da primeira Oficial a ocupar o cargo de Comandante-Geral, a Coronel PM Glauce Anselmo Cavalli, o que simboliza crescimento organizacional, valorização da mulher e suas competências frente aos desafios institucionais, coroando importante trajetória que já remonta há 71 anos desde o ingresso das mulheres na Polícia Militar. Neste cenário, assumo também uma Unidade que teve como pioneira no comando a senhora Coronel PM Carla Danielle Basson, referência de liderança e competência, o que reforça ainda mais o compromisso com a excelência e os propósitos de bem-servir indistintamente.
Conto com o comprometimento de cada policial militar e com o apoio da comunidade para, juntos, avançarmos na construção de um ambiente cada vez mais seguro para todos."