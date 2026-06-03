03 de junho de 2026
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MONTE SERRAT

Força Tática do 11º prende homem procurado por desacato

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa
A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de desacato foi capturado por policiais militares do 2° Pelotão de Força Tática do 11° Batalhão, na noite desta terça-feira (2), em Itupeva.

Os policiais faziam patrulhamento pelo bairro Monte Serrat, quando pela rua Doutor Olavo Queiroz Guimarães abordaram um homem em atitude suspeita.

Em consulta aos seus dados pessoais, constou mandado de prisão em aberto pelo artigo 331 do CP, que consiste em "desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela". A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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