Um homem procurado pela Justiça pelo crime de desacato foi capturado por policiais militares do 2° Pelotão de Força Tática do 11° Batalhão, na noite desta terça-feira (2), em Itupeva.

Os policiais faziam patrulhamento pelo bairro Monte Serrat, quando pela rua Doutor Olavo Queiroz Guimarães abordaram um homem em atitude suspeita.

Em consulta aos seus dados pessoais, constou mandado de prisão em aberto pelo artigo 331 do CP, que consiste em "desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela". A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa.