Policiais militares do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão cumpriram, nesta terça-feira (2), dois mandados de prisão por dívida de pensão alimentícia em Jundiaí.
Uma das capturas ocorreu no início da noite, no bairro Santa Gertrudes. Após receberem informações sobre o paradeiro de um homem procurado pela Justiça, os policiais foram até o endereço indicado e o localizaram.
Durante a abordagem, os dados dele foram consultados nos sistemas policiais, que confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto por uma dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 7.710.
O pai devedor foi conduzido à delegacia, onde o mandado foi formalmente cumprido. Em seguida, ele permaneceu à disposição da Justiça.
SEGUNDO CASO
Mais cedo, equipes do mesmo pelotão realizavam patrulhamento pela avenida 9 de Julho quando abordaram um motorista que apresentou comportamento considerado suspeito.
Durante a verificação de seus dados pessoais, os policiais constataram que também havia contra ele um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia, no valor de R$ 1.514.
O homem foi levado à delegacia, onde a ordem judicial foi cumprida, permanecendo preso à disposição da Justiça.