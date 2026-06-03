Policiais militares do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão cumpriram, nesta terça-feira (2), dois mandados de prisão por dívida de pensão alimentícia em Jundiaí.

Uma das capturas ocorreu no início da noite, no bairro Santa Gertrudes. Após receberem informações sobre o paradeiro de um homem procurado pela Justiça, os policiais foram até o endereço indicado e o localizaram.

Durante a abordagem, os dados dele foram consultados nos sistemas policiais, que confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto por uma dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 7.710.