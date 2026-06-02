Terminam às 20h da sexta-feira (5) as inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2026. O cadastro deve ser realizado exclusivamente no site vestibulinho.etec.sp.gov.br . O valor da taxa para a participação no processo seletivo é de R$ 50. A prova será aplicada no dia 21 de junho, às 13h30.

O Centro Paula Souza, autarquia que administra as Etecs, oferece cerca de 33 mil vagas para cursos técnicos e especializações técnicas em todo o Estado de São Paulo, nas modalidades de estudo presencial, semipresencial ou on-line, de acordo com as opções disponíveis.

Inscrições

Para se inscrever no Vestibulinho das Etecs é preciso acessar o site vestibulinho.etec.sp.gov.br, até as 20h do dia 5 de junho, preencher a ficha de inscrição disponível no menu ‘Área do candidato’ e responder ao questionário socioeconômico.