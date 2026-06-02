A Defesa Civil do Estado de São Paulo vai apostar em tecnologia para enfrentar os eventos climáticos previstos para os próximos meses no território paulista. Entre os investimentos estratégicos estão painel de dados integrado com uso de Inteligência Artificial (IA), sistemas de câmeras, monitoramento por satélites e uma parceria com Waze. As novidades foram apresentadas nesta terça-feira (2), durante apresentação da ‘Operação SP Sem Fogo 2026’, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.
O aparato vai amparar o enfrentamento da fase vermelha, época em que cresce o número de focos de incêndio em todo o estado, e da chegada do El Niño, sistema climático que promete elevar a temperatura em todo o país. Entre as novas tecnologias adotadas está o Painel de Inteligência SP Sem Fogo, que cruza os dados de meteorologia, mapas de risco, ocorrências e monitoramento em tempo real, com uso de Inteligência Artificial, para gerar dados que auxiliem os agentes a tomarem decisões mais rápidas no combate a incêndios, podendo, em alguns casos, antecipar as ocorrências.
O sistema é alimentado também com dados de monitoramento via satélite, capazes de identificar focos de incêndio em estágio inicial. A ‘Muralha do Fogo’ foi outra novidade anunciada. O sistema contará com as imagens das câmeras do ‘Muralha Paulista’ espalhadas pelo estado para detecção de focos de incêndio, acrescidas dos sistemas de monitoramento em rodovias das concessionárias e do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).
A Defesa Civil apresentou também uma parceria com o aplicativo Waze para disponibilizar um novo ícone, onde os motoristas poderão notificar focos de incêndios ativos e ajudar no monitoramento nas estradas. “Estamos fortalecendo a ‘Operação SP Sem Fogo’ com inteligência, monitoramento em tempo real e ampliação da capacidade operacional dos municípios para reduzir riscos e responder rápida e eficientemente aos novos focos de incêndios”, afirma o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel PM Rinaldo de Araujo Monteiro.
Plano de Contingência
O plano de contingência do Governo de São Paulo para enfrentar o período de queimadas envolve neste ano 613 municípios, 55% a mais do que em 2024, e mais de 3 mil agentes, investimentos na compra de 100 caminhões-pipa, 23 viaturas, 220 kits de combate a incêndios e mais de 300 equipamentos, entre capacetes, torres de iluminação e sopradores para equipes de combate a incêndios.
Como parte da preparação para o período crítico, a Defesa Civil promoveu 16 treinamentos presenciais em todas as regiões do estado para capacitar agentes multiplicadores na prevenção e combate aos incêndios florestais. As atividades envolveram equipes municipais e abordaram temas como prevenção, estratégias operacionais, monitoramento e resposta rápida às ocorrências.
El Niño Severo
Os modelos do NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional), órgão do governo dos EUA, mostram que este ano o El Niño pode se tornar um dos eventos mais intensos das últimas três décadas em todo o mundo. No Brasil, os dados meteorológicos apontam para um ano com aumento da temperatura acima de 2ºC, com pico na primavera e início do verão. Segundo a Climatempo, os dados mostram a prevalência de ondas de calor acima de 35ºC e intensificação de eventos extremos, como rajadas de vento e temporais.