A Defesa Civil do Estado de São Paulo vai apostar em tecnologia para enfrentar os eventos climáticos previstos para os próximos meses no território paulista. Entre os investimentos estratégicos estão painel de dados integrado com uso de Inteligência Artificial (IA), sistemas de câmeras, monitoramento por satélites e uma parceria com Waze. As novidades foram apresentadas nesta terça-feira (2), durante apresentação da ‘Operação SP Sem Fogo 2026’, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

O aparato vai amparar o enfrentamento da fase vermelha, época em que cresce o número de focos de incêndio em todo o estado, e da chegada do El Niño, sistema climático que promete elevar a temperatura em todo o país. Entre as novas tecnologias adotadas está o Painel de Inteligência SP Sem Fogo, que cruza os dados de meteorologia, mapas de risco, ocorrências e monitoramento em tempo real, com uso de Inteligência Artificial, para gerar dados que auxiliem os agentes a tomarem decisões mais rápidas no combate a incêndios, podendo, em alguns casos, antecipar as ocorrências.

O sistema é alimentado também com dados de monitoramento via satélite, capazes de identificar focos de incêndio em estágio inicial. A ‘Muralha do Fogo’ foi outra novidade anunciada. O sistema contará com as imagens das câmeras do ‘Muralha Paulista’ espalhadas pelo estado para detecção de focos de incêndio, acrescidas dos sistemas de monitoramento em rodovias das concessionárias e do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).