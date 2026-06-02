O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a adesão da companhia à subvenção econômica aos produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário no Brasil, no valor de R$ 1,12 por litro comercializado. O preço está contido na Medida Provisória n° 1.363, de 30 de maio. O ajuste nos preços de venda de óleo diesel vale a partir desta terça-feira (2).

Em nota, a Petrobrás afirmou que a medida é benéfica e compatível com os interesses da companhia. “Diante do caráter facultativo e do potencial benefício, entende-se que essa adesão é compatível com o interesse da companhia e preserva a flexibilidade da Petrobras na implementação da sua estratégia comercial”, afirmou a estatal.

A Petrobrás afirmou que mantém sua estratégia comercial levando em consideração sua participação no mercado, a otimização dos seus ativos de refino e a rentabilidade de maneira sustentável, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.