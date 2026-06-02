02 de junho de 2026
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A CASA CAIU

PM prende suspeito de tráfico com quase 5 kg de drogas em Jundiaí

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A ocorrência foi registrada no Jardim Tamoio
A ocorrência foi registrada no Jardim Tamoio

A Polícia Militar prendeu um homem por suspeita de tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (2) no Tamoio, em Jundiaí. Com ele foram apreendidos cerca de cinco quilos de drogas.

De acordo com a PM, uma equipe da 1ª Companhia realizava patrulhamento pela via quando percebeu o suspeito saindo de uma residência carregando duas mochilas e tentando fugir quando notou a presença dos policiais. Ele foi alcançado e detido pelos militares.

Ainda segundo a PM, nas mochilas que ele transportava foi localizada grande quantidade de drogas já fracionadas e embaladas para comercialização. Entre as drogas apreendidas estavam: 256 gramas de crack, distribuídos em 446 invólucros; 61 gramas de cocaína, em 36 invólucros; 133 gramas de K2, em 236 invólucros; 4,190 quilos de maconha, em 528 invólucros; e 318 gramas de haxixe, em 150 invólucros.

De acordo com a PM, ao ser interrogado pelos policiais, o suspeito disse que os entorpecentes iam ser usados para abastecer um ponto de venda de drogas na região. O homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí, onde permaneceu preso, juntamente com todo o material apreendido.

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