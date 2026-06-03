As novas regras do futebol já estão em vigor, com o final da temporada 2025/2026.

Falamos dias atrás das modificações para a temporada 2026/2027 (que visam acelerar o jogo e que nesse último domingo já foram vistas nos amistosos internacionais). E prevíamos: elas surpreenderão muita gente...

Pois bem: na partida entre Japão vs Islândia, o atleta islândes Hlynsson demorou para sair de campo (mais de 10 segundos), e seu substituto teve que ficar fora de campo por 1 minuto, como punição pela cera. Resultado: nesse período em que os japoneses estavam com um atleta a mais, Ogawa fez o gol da vitória (aos 86 minutos).

Relembrando as novas regras, que serão destaque na Copa do Mundo (aqui as mais impactantes):

– Regra 3: Os Jogadores.

Ninguém pode conversar com o árbitro contestando suas decisões. Porém, há duas temporadas, optou-se pela experiência de que somente o capitão da equipe pode conversar com o árbitro, de maneira respeitosa (e todos os demais que o abordassem, deveriam tomar Cartão Amarelo). Isso se tornou no ano passado optativo: você escolhe o modelo “ninguém fala nada”, ou “somente o capitão fala, e os outros recebem amarelo”.

Agora, o texto da regra diz que os organizadores de um torneio preferencialmente devem sugerir que suas competições permitam que o capitão possa falar com o árbitro (e os demais recebam amarelo), para “melhorar o comportamento em campo, aumentar a cooperação e fortalecer o relacionamento entre os jogadores e o árbitro”.

Ou seja: antes, era opção; agora, uma recomendação preferencial.

Uma novidade passa a ser: os jogadores, no processo de substituição, deverão sair de campo em até 10 segundos (por qualquer ponto do campo) após serem informados pelo árbitro. Se não o fizer, o substituto terá que esperar 1 minuto para entrar em campo.

– Regra 15: Arremesso Lateral.

A partir do momento que um atleta tiver condições de cobrar o arremesso lateral, ele deve fazê-lo em até 5 segundos. Caso contrário, a bola estará em posse do adversário (a clássica “reversão”). Antes, você não tinha limite determinado de tempo e, ao invés de reversão, aplicava-se Cartão Amarelo por retardamento.

– Regra 16: Tiro de Meta.

O tiro de meta deverá ser cobrado em até 5 segundos, após a bola ser posicionada e estar pronta para o chute. Caso não ocorra, deverá ser marcado um tiro de canto para a equipe adversária.

– Jogadores lesionados:

Aqui, talvez o ponto mais polêmico! Um atleta que precisar sair de campo e ser atendido pelo médico, só poderá voltar ao campo de jogo após 1 minuto depois de ultrapassar a linha (exceto, óbvio, o goleiro).

Isso tem um lado positivo: acabará com simulações de contusões.

Isso tem um lado negativo: se eu sofro uma lesão real e preciso sair, o time infrator ficará com um jogador a mais por 1 minuto.

Aqui, um grande problema: as alterações das regras do Futebol valem para a temporada 2026/2027 (que são no meio do ano, quando se inicia a temporada europeia). A Copa do Mundo, que é a maior vitrine, já começará com essas regras. E até o ano passado, a CBF tinha autorização especial para adiantar as regras (pois o Brasileirão começava em abril). Em 2026, o Campeonato Brasileiro já começou em Janeiro! Assim, você não pode mudar as regras do esporte no meio da competição, e devemos ir até dezembro com as regras velhas.

Imagine quantos arremessos laterais seriam revertidos, quantos tiros de meta teriam virado escanteio e quantas simulações a menos teríamos até a 4ª rodada jogada. Sem contar o tempo de bola rolando. Assim, um placar com essas regras poderia ter sido diferente.

Rafael Porcari é ex-árbitro de futebol