Um vendedor de vassouras, que estava sendo procurado pela Justiça desde o dia 26 de maio, pelo crime de roubo, foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão, nesta segunda-feira (1), na Vila São João, em Itupeva.

Os PMs faziam patrulhamento pela rua Diogo Randa Filho, quando se depararam com três homens. Um deles demonstrou nervosismo ao avistar a viatura, razão pela qual os policiais decidiram abordar o trio.

Em consulta aos dados pessoais dos abordados, contra um deles retornou um mandado de prisão por roubo, expedido pela Justiça de Indaiatuba, no dia 26 do mês passado.