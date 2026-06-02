02 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CAPTURADO

PM prende vendedor de vassouras procurado pela Justiça

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Ele foi capturado por PMs da 2ª Cia do 11º Batalhão
Ele foi capturado por PMs da 2ª Cia do 11º Batalhão

Um vendedor de vassouras, que estava sendo procurado pela Justiça desde o dia 26 de maio, pelo crime de roubo, foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão, nesta segunda-feira (1), na Vila São João, em Itupeva.

Os PMs faziam patrulhamento pela rua Diogo Randa Filho, quando se depararam com três homens. Um deles demonstrou nervosismo ao avistar a viatura, razão pela qual os policiais decidiram abordar o trio.

Em consulta aos dados pessoais dos abordados, contra um deles retornou um mandado de prisão por roubo, expedido pela Justiça de Indaiatuba, no dia 26 do mês passado.

Questionado sobre o que faziam no local, e explicou que estavam vendendo vassouras.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão, permanecendo à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários