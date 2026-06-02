Um bandido condenado, mas em liberdade condicional, foi detido no Jardim São Camilo, em Jundiaí, ao ser abordado por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, carregando um celular roubado.

Durante patrulhamento, uma equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM1) abordou um motociclista que trafegava com uma motocicleta sem placa. Questionado sobre a ausência da placa, o condutor informou que havia retirado o item por conta própria há alguns meses.

Na averiguação, os policiais consultaram o número do chassi da motocicleta e constataram que o veículo não possuía registro de roubo ou furto. Em seguida, foi realizada pesquisa criminal do abordado, sendo verificado que ele estava em liberdade condicional por crime de roubo, além de possuir extensa ficha criminal.